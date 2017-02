Geral

Que tal realizar sonho de andar a cavalo no Carnaval?

Escrito por 14 Fevereiro 2017 .

Contato direto com a natureza, ar puro, relaxamento e muito verde são os atrativos do Hotel Fazenda das Araucárias, onde também é possível aprender ou praticar cavalgada

Aprender a cavalgar parece um programa inusitado no Carnaval, mas para quem não aprecia os festejos de Momo, o feriado prolongado é uma oportunidade para realizar o que para muitos é um sonho. Bem perto de Curitiba, o Hotel Fazenda das Araucárias conta com uma completa infraestrutura para aprender ou praticar cavalgada, com cavalos mansos e excepcionalmente treinados, guias especializados e equipamentos de segurança.

As tarifas para as aulas de cavalgada custam R$ 50,00, para um passeio pelas trilhas e arredores do hotel, com duração aproximada de uma hora. Já as diárias de hospedagem para o Carnaval saem a R$ 590,00 por adulto, R$ 708,00 para casal e R$ 948,00 o apartamento triplo. Crianças até 4 anos tem tarifa livre e entre 5 e 11 anos, as diárias custam R$ 200,00. As famílias que não dispensam a companhia dos seus pets também podem se hospedar no Hotel Fazenda das Araucárias, com tarifa de R$ 20% da diária do casal.

Há também a possibilidade de desfrutar da hospedagem por apenas um dia. No sistema Day use, uma opção para desfrutar de toda a infraestrutura de lazer, incluindo as refeições, as tarifas por pessoal saem a: R$ 95,00 (sem cavalgada), R$ 145,00 (com cavalgada); R$ 50,00 (criança sem cavalgada), R$ 95,00 (criança com cavalgada), R$ 50,00. Há também o Ingresso na Fazenda para curtir piscinas, trilhas para mountain bike e caminhada, pescaria, parquinho infantil e espaço para futebol com custo de R$ 30,00 para adultos e R$ 15,00 para crianças.

Com acesso pela BR 277, em Piraquara, próximo ao pedágio da Concessionária Ecovia, o Hotel Fazenda das Araucárias funciona em antigo casarão de fazenda, reformado e adaptado para receber hóspedes com muito conforto. As amplas suítes acomodam até cinco pessoas e contam com aquecimento e banheiros equipados. Há suítes geminadas, para acomodar famílias ou grupos, quartos adaptados para portadores de necessidades especiais, e algumas suítes oferecem vista para a floresta e Serra do Mar. Como o hotel é 100% Pet Friedly, há quartos separados dos demais em que é permitido levar pequenos animais.

As reservas para o Carnaval no Hotel Fazenda das Araucárias podem ser feitas pelos telefones (41) 3322-2221 ou 99616-8188. Mais informações sobre tarifas, serviços disponíveis, taxas para pets, visualização das dependências do Hotel no endereço eletrônico http://fazendadasaraucarias.com.br.

Serviço

Hotel Fazenda das Araucárias

BR 277, km 62, Piraquara - Paraná

Site: http://fazendadasaraucarias.com.br

Telefone: (41) 3322-2221 / (41) 99616-8188

Email: atendimento@fazendadasaraucárias.com.br