Thermas Piratuba Park Hotel abre fevereiro em clima de paixão

Escrito por 09 Fevereiro 2017 .

Para incentivar o romantismo entre os hóspedes, hotel promove o Jantar Valentine’s Day com pratos afrodisíacos e decoração temática no dia 14 de fevereiro

Férias, altas temperaturas e o Carnaval fazem de fevereiro um dos meses mais aguardados do ano. Mas este é também um período cercado de romantismo para casais em diversos países no mundo. Celebrado no dia 14 de fevereiro, o Valentine’s Day ou Dia de São Valentim é a data que corresponde ao Dia dos Namorados, que se comemora em 12 de junho, no Brasil. E para garantir um verdadeiro clima de paixão em pleno verão, o Thermas Piratuba Park Hotel prepara uma ação para os casais que estiverem hospedados na cidade.

Com a campanha Especial Valentine’s Day, o Thermas Piratuba Park Hotel convida os hóspedes a surpreenderam seus parceiros com uma noite apaixonante. Além da estadia, a ação prevê um jantar especial, no dia 14 de fevereiro, no Restaurante Espaço Jardim Gourmet, que estará especialmente decorado para receber os casais apaixonados. Os pratos poderão ser harmonizados com vinhos ou espumantes da adega, que foi modernizada recentemente, para acompanhar a gastronomia de alto padrão oferecida aos hóspedes pelo Chef de Cozinha Rodrigo Schardong.

Há várias versões para o Dia de São Valentim, mas a mais conhecida conta que, durante o Império Romano, um bispo de nome Valentim teria sido proibido de realizar casamentos pelo imperador Claudius II. Por continuar celebrar de forma secreta foi descoberto, preso e condenado à morte. Antes de ser decapitado, no dia 14 de fevereiro de 270, São Valentim recebia cartas de casais apaixonados, tornando-se uma referência ao amor. A Igreja Católica, no entanto, deixou de celebrar seu aniversário em 1969, por duvidar da identidade e até da existência deste suposto mártir do amor.

Sobre o Thermas Piratuba Park Hotel

Localizado em Piratuba, Santa Catarina, a 300 metros de um dos mais belos e tradicionais Parques de Águas Termais do Brasil e a 100m da avenida principal do município, o Thermas Piratuba Park Hotel é um recando ideal para o amor. Muitos casais buscam o hotel pela tranquilidade e infraestrutura, que inclui sauna seca e úmida, banheiras e um Espaço Wellness, com terapias para relaxamento, saúde e beleza.

O Thermas Piratuba Park Hotel conta com 02 piscinas internas com água aquecida e 01 piscina externa com água temperatura ambiente, 56 apartamentos amplos e confortáveis, todos com sacadas com vista para a natureza. O hotel oferece ainda a mordomia de coffee shop na área das piscinas com serviço de bebidas, lanches e porções, WiFi gratuito, elevadores em todos os andares, serviços de lavanderia e estacionamento. Mais informações e reservas no telefone (49) 3553-0000 ou Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

Serviço

Thermas Piratuba Park Hotel

Rua Florianópolis, 88 - Centro, Piratuba (SC)

site: www.thermaspiratubahotel.com.br/

fanpage: www.facebook.com/ThermasPiratubaHotel

Telefone: (49) 3553-0000 / (49) 3553-0001

Email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.