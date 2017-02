Geral

:bentih - saúde e bem-estar no palito

Escrito por 07 Fevereiro 2017 .

Inovação no mercado de sorvetes premim, lançamento da Los Paleteros traz Whey Protein, Colágeno e Clorofila entre ingredientes de seus picolés; nas embalagens informações claras e objetivas são diferenciais para o consumidor

Quebrando o paradigma de que nem tudo que é saudável é saboroso, chega ao mercado a :bentih novidade da Los Paleteros no segmento de sorvetes premium. Trata-se de uma linha de picolés com foco em saudabilidade e bem-estar, com uma criteriosa seleção de ingredientes, ótimas combinações de sabores e um diferencial importante para o consumidor: informações claras e objetivas nas embalagens.

Com preços que variam de R$ 6,50 a R$ 9,90 a :bentih conta com 10 opções de sabores dividida em quatro categorias: Linha Zero, Linha OX, Linha Equilíbrio e Linha Fit. Os picolés da :bentih podem ser encontrados nas lojas e quiosques da rede Los Paleteros, espalhadas por 10 estados brasileiros, bem como em freezers dedicados à marca em lojas parceiras, ligadas ao mercado de saudabilidade e bem-estar.

Produto - Whey Morango Zero Açúcar

Características - Fonte de proteínas e fibras, fruta de verdade, zero adição de açúcar, zero gordura, não contém glúten

Público - Inspirado nos praticantes de atividade física, esse saboroso picolé é uma opção saborosa e saudável de sobremesa, com apenas 75kcal em 70g. Com morango de verdade, tem sabor delicado e azedinho, com um suporte de Whey Protein, proteína do soro do leite e suplemento mais consumido entre praticantes de atividades físicas

Preço - R$ 9,90

Onde encontrar - Lojas e quiosques da rede Los Paleteros, espalhadas por 11 estados brasileiros