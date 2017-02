Geral

CAA presente na posse da nova cúpula diretiva do TJPR

Escrito por 02 Fevereiro 2017 .

Presidente da CAA-PR, Artur Piancastelli, falou sobre as expectativas da advocacia paranaense em relação à nova gestão, defendendo mais investimentos para a primeira instância

A diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná (CAA-PR) prestigiou a solenidade de posse da nova cúpula diretiva do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) na tarde desta quarta-feira, 1º de fevereiro. O desembargador Renato Braga Bettega assumiu a presidência do Tribunal para o biênio 2017-2018.

Presente na sessão solene, o presidente da CAA-PR ponderou sobre a perspectiva da advocacia paranaense em relação à nova gestão. "A expectativa é de mais investimentos na primeira instância. O segundo grau já funciona com celeridade bastante razoável, enquanto muitas comarcas, especialmente no interior, ficam meses sem juiz, estão com equipamentos obsoletos, têm pouco espaço físico e carecem de servidores. A advocacia também espera que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça não seja reduzido. Afinal, é a diversidade de pensamentos e ideias que leva às melhores decisões", sustentou Artur Humberto Piancastelli.

"Quando um novo grupo assume, surgem novas ideias e novos caminhos. As esperanças se renovam", completou a secretária-geral da CAA-PR, Márcia Helena Bader Maluf Heisler. Também representaram a entidade na solenidade, as diretoras Iolanda Gomes e Julia Gladis Lacerda Arruda.

Presidência gestão 2017-2018

A nova cúpula diretiva do TJPR é formada pelo desembargador Renato Braga Bettega - presidente; desembargador Arquelau Araújo Ribas - 1º vice-presidente; desembargadora Lídia Matiko Maejima - 2ª vice-presidente; desembargador Rogério Luis Nielsen Kanayama - Corregedoria-geral da Justiça; desembargador Mario Helton Jorge - Corregedoria e desembargadora Lenice Bodstein - Ouvidoria-geral.

O presidente da OAB Paraná compôs a mesa de honra da solenidade, ao lado do governador Beto Richa; do presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano; do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Sérgio Kukina; do presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), desembargador federal Luiz Fernando Wowk Penteado; do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT9), Arnor Lima Neto; do prefeito de Curitiba Rafael Greca; do presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR), Luiz Fernando Keppen; do Defensor Público-Geral do Estado, Sérgio Roberto Rodrigues Parigot de Souza; do presidente do Tribunal de Contas, Durval Amaral; do procurador-geral de Justiça Ivonei Sfoggia; do arcebispo de Curitiba, Dom José Peruzzo; entre outras autoridades.