Los Paleteros lança marca de picolés saudáveis com com whey protein, colágeno e clorofila

Escrito por 02 Fevereiro 2017 .

Marca especialista em paletas lança a :bentih, uma novidade no mercado de sorvetes premium, opção para quem busca uma alimentação mais equilibrada ou tem alguma restrição alimentar

A busca por mais equilíbrio e bem-estar bem como a consciência do impacto da alimentação na saúde vêm determinando um novo caminho para a indústria. Para esses consumidores, que buscam opções saudáveis e também saborosas, a Los Paleteros lança uma marca com foco em saudabilidade. É a :bentih, uma categoria de picolés premium produzidos com ingredientes benéficos ao organismo como whey protein, colágeno, clorofila, entre outros.

Além da seleção criteriosa de ingredientes, ótimas combinações de sabores, a :bentih se destaca por oferecer informações claras e objetivas nas embalagens. São 10 opções de sabores, segmentados em quatro categorias: Linha Zero, Linha OX, Linha Equilíbrio e Linha Fit. Com preços que variam de R$ 6,50 a R$ 9,90, os picolés da :bentih serão comercializados pelas lojas e quiosques da rede, espalhadas por 10 estados brasileiros, bem como em freezers dedicados à marca em lojas parceiras, ligadas ao mercado de saudabilidade e bem-estar.

Com quatro sabores, a Linha Zero da :bentih foi criada pensando no consumidor que restringe algum ingrediente, como os intolerantes, diabéticos e/ou veganos. O picolé Maracujá Zero Açúcar, por exemplo, é produzido com fruta de verdade, tem baixo teor de gorduras, é fonte de fibras, zero adição de açúcar e sem glúten. Com 70g o picolé fornece apenas 64kcal e se torna uma opção saudável de sobremesa. Também fazem parte da Linha Zero os sabores: Pitanga Zero + Colágeno (zero gordura, fonte de proteínas e de fibras, adição de colágeno, vitamina C, baixo teor de açúcar); CrunchyCream Zero Lactose (um delicioso picolé sem lactose, cremoso e crocante) e Coco + Creme de Amendoim Zero Lac (zero lactose, recheio cremoso, fruta de verdade, sem glúten).

A Linha Ox, feita com ingredientes antioxidantes para consumidores atentos aos benefícios de determinados nutrientes no organismo, conta com dois sabores. O picolé Ox Laranja mescla maçã, cenoura, tangerina, laranja, pepino, pêssego, manga, acerola e mamão. Além de refrescante e saboroso, o picolé é fonte de betacaroteno, zero gordura e não contém glúten. Em 70g o picolé Ox Laranja fornece apenas 98kcal e seus nutrientes ajudam a reforçar a defesa do organismo, evitando diversas doenças. Uma espécie de suco verde no palito, o outro sabor da linha é o Ox Verde, com maçã, pepino, couve, hortelã e chá verde. É refrescante, zero gordura, isento de glúten, sabor delicioso e fornece apenas 89kcal em 70g.

O Whey Protein, proteína do soro do leite que compõe os suplementos considerados a melhor fonte de proteína para por praticantes de atividade física é o destaque da Linha Fit, que conta com dois sabores: Baunilha+Whey, que é fonte de proteínas, zero gordura e isento de glúten, com 108kcal em 70g; e Morango +Whey Zero Açúcar, fonte de proteínas e fibras, fruta de verdade, zero adição de açúcar, zero gordura e sem glúten, uma delícia com apenas 75kcal em 70g.

Há também a Linha Equilíbrio, com dois sabores pró-beleza e bem-estar. A combinação dos chás e da fruta no picolé de Camomila + Capim Limão + Maracujá resultam em uma sobremesa refrescante e benéfica para saúde do sono e controle da ansiedade. Fonte de proteínas, fibras, zero adição de açúcar e zero gordura, esse picolé é fonte de Vitamina C e contém adição de Colágeno, com apenas 55kcal em 70g. O outro representante da linha é Clorofila + Colágeno, mescla em um picolé saboroso o colágeno, proteína que garante beleza e sustentação da pele, com o pigmento verde das plantas, que ajuda a emagrecer e tem ação antibacteriana limpando o organismo de impurezas. Esta opção da :bentih é zero gordura, não contém glúten e fornece 93kcal em 70g.