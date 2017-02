Geral

Mercado de saudabilidade e bem-estar ganha primeira marca de picolés

Escrito por 01 Fevereiro 2017 .

:bentih é a novidade da Los Paleteros e faz parte da estratégia de se tornar referência em inovação no segmento de sorvetes

Uma maior consciência sobre a importância da alimentação na manutenção da saúde tem mudado o comportamento do consumidor brasileiro e essa é uma tendência que se reflete na indústria de alimentos.

O mercado de produtos com apelo saudável no Brasil movimentou US$ 34,7 bilhões em 2014, alta de 72,3% nos últimos cinco anos de acordo dados do Euromonitor. Um crescimento ainda maior ocorreu no segmento de alimentos para dietas de intolerância alimentar, que pulou de US$ 50,3 milhões para US$ 156,7 milhões, um salto de 211,5% em cinco anos.

Atento a esse mercado, a Los Paleteros aposta no lançamento de uma nova marca de sorvete, para atender tanto os consumidores que desejam ter uma alimentação mais equilibrada, quanto as pessoas diagnosticadas com alguma restrição alimentar. Nasce a :bentih, uma marca de sorvetes com foco em saudabilidade e bem-estar, que se destaca pela seleção criteriosa de ingredientes, ótimas combinações de sabores e por oferecer informações claras e objetivas nas embalagens.

"Produtos com apelo saudável estão cada vez mais presentes em supermercados e restaurantes. Identificamos, no entanto, que não existia um grande player no mercado nacional de sorvetes dedicado a este segmento, o que representa uma oportunidade para a Los Paleteros, que mais uma vez inova no mercado de sorvetes premium com a :bentih", diz Gean Chu, diretor executivo e fundador da Los Paleteros, pioneira e principal marca de paletas no país.

Os picolés :bentih foram lançados estrategicamente no verão catarinense, sendo comercializados na loja Sormetier, um conceito multimarca de sorveteria inaugurado pela Los Paleteros, para oferecer um mix maior de produtos aos consumidores. A exemplo de Poëse, outra marca inovadora lançada pela Los Paleteros ano passado, os picolés saudáveis da :bentih serão comercializados pelas lojas e quiosques da rede, espalhadas por 10 estados brasileiros, bem como em freezers dedicados à marca em lojas parceiras, ligadas ao mercado de saudabilidade e bem-estar.

Com preços que variam de R$ 6,50 a R$ 9,90 a :bentih conta com 10 opções de sabores dividida em quatro linhas, para atender os diferentes públicos que buscam alimentos que traduzam uma vida mais saudável e equilibrada. Linha Zero: Maracujá Zero Açúcar, Pitanga Zero + Colágeno, CrunchyCream Zero Lactose e Coco + Creme de Amendoim Zero Lac; Linha Ox: OxVerde e OxLaranja; Linha Equilíbrio: Camomila + Capim Limão + Maracujá e Clorofila + Colágeno; e a Linha Fit: Whey Baunilha e Whey Morango Zero Açúcar.