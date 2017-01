Geral

Convênio da CAA com a PUCPR concede desconto em cursos de pós-graduação

Escrito por 31 Janeiro 2017 .

Advogados regularmente inscritos na OAB Paraná têm desconto em diversos cursos nos campi de Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo

O convênio firmado pela Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná (CAA-PR) com a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) oferece desconto de 12% a partir da segunda mensalidade para novas matrículas de advogados, adimplentes com a anuidade da OAB Paraná, em cursos de pós-graduação nos campi de Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo.



Com inscrições abertas, os cursos de pós-graduação da Escola de Direito da PUCPR oferecem módulos internacionais, por meio de convênio com universidades estrangeiras, e possuem núcleo de disciplinas comuns que possibilitam o networking entre os profissionais e docentes das diversas áreas, favorecendo o debate de temas atuais e relevantes. Há também 10 opções de cursos à distância, com mensalidades de R$ 289. Mais informações www.pucpr.br/pos.