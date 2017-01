Geral

Pesquisadores americanos conhecem o projeto de fomento à inovação

Um grupo de pesquisadores americanos foi recebido no Engenho da Inovação, antigo Moinho Rebouças. Esta foi a primeira missão internacional a conhecer o Vale do Pinhão, projeto que vai estimular a inovação e a criação de novas empresas e que terá o Engenho como núcleo

Ligado à Universidade de Stockton, estado de Nova Jersey, o grupo é liderado pelo professor de Ciências Ambientais e Geologia, Tait Chirenje.

A troca de experiências com instituições e órgãos internacionais é importante para projetos como o Vale do Pinhão, de acordo com o assessor da Prefeitura de Curitiba para Relações Internacionais, Rodolpho Zannin Feijó. “Essa recepção é a primeira de muitas que pretendemos promover. Projetos de vanguarda como esse precisam estar conectados com o que acontece de mais inovador.”

Soluções

O professor Chirenje relata que é sua quinta visita à Curitiba e a segunda com estudantes pesquisadores. Ele afirma que tomou conhecimento sobre a cidade em um contato universitário com a Universidade Federal do Paraná (UFPR). “As soluções da cidade para transporte, manejo do lixo e os parques me chamaram a atenção, então resolvi trazer estudantes para conhecê-las”, relata Chirenje, que pretende trazer grupos dessa natureza a cada dois anos para Curitiba.

A estudante Kimberly Dudeck enalteceu o projeto do Vale do Pinhão. “Curitiba mostra uma constante vontade de inovar, o que me chama atenção, sobretudo no que toca sustentabilidade”. A estrutura dos parques e a arborização da cidade também foram elogiados pela americana.

Vale do Pinhão

A apresentação do projeto Vale do Pinhão ficou a cargo do presidente da Agência Curitiba de Inovação, Tiago Francisco da Silva. “Nós vamos agregar pessoas em vários projetos para Curitiba volte a ser referência em termos de inovação”, conta Tiago.

O Engenho da Inovação será o núcleo do Vale do Pinhão. O prédio fica no Rebouças, cuja região e entorno abrigam referências do conhecimento, como UFPR, PUC, UTFPR, Fiep/Lactec e ainda o Jardim Botânico, importante banco genético da flora nativa.

O entorno também é contemplado com centros de pesquisa em saúde, como o Hospital Cajuru e Marcelino Champagnat, e das artes, como o Teatro Paiol, o que facilitará a inclusão do movimento cultural no processo de inovação.