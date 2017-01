Geral

Qualidade dos serviços melhora 32% nas praias

Escrito por 30 Janeiro 2017 .

Os investimentos da Copel em novas tecnologias nas redes de energia e nas subestações do Litoral do Paraná já estão dando bons resultados. A duração média de interrupção de energia por consumidor caiu 32% na comparação de 2016 com 2015

A Copel atende, atualmente, pouco mais de 163 mil unidades consumidoras nas sete cidades litorâneas do Paraná. Ao longo de 2016, a Copel investiu cerca de R$ 8 milhões em melhorias e expansão na rede elétrica do Litoral. Além da população, estas melhorias beneficiam também os turistas que vão para as praias na temporada de verão – a população nas cidades litorâneas chega a 1,5 milhão de pessoas durante o verão.

Paranaguá e Pontal do Paraná foram as cidades que apresentaram maior queda nas horas e frequências de desligamentos. Na primeira, houve redução de metade das horas médias que os consumidores ficaram sem luz – de 20 passou para 10 horas – e a frequência caiu de nove para seis vezes na comparação do ano passado com 2015, uma diminuição de quase 37%. Já Pontal do Sul também apresentou uma queda de 50% no DEC – de 12 horas sem luz passou para seis em 2016 – e o mesmo percentual de queda no FEC – de 10 vezes em 2015 passou para cinco no ano passado.