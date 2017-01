Geral

Casa: cinco ideias para o lar em 2017

Escrito por 30 Janeiro 2017 .

Abuse do poder das cores para alegrar os ambientes A casa é o nosso grande refúgio em meio à correria da rotina e também merece cuidados. Para começar o ano com o pé direito, coloque em ação algumas sugestões para renovar o lar e atrair boas vibrações. Veja um checklist preparado pelo site Bicos (www.bicos.com.br):

1. Abaixo a gambiarra

Aquela grande reforma precisa ser adiada? Isso não é desculpa para deixar a casa sem manutenção. Faça uma lista de todos os pequenos consertos urgentes: luz queimada, tomada com problema e fiação solta; telha quebrada; calha suja; encanamento entupido; buraquinhos nas paredes; dobradiças desgastadas etc.

2. Xô, apego

O acúmulo de objetos sem uso, velhos, bagunçados ou entulhos em casa representa energia estagnada e gera desconforto no dia a dia. Aproveite a época para fazer uma triagem, separando itens para doar, jogar fora e guardar. Comece com pequenas tarefas, limpando gavetas, a papelada e, depois, parta para coisas mais difíceis de desapegar, como roupas, acessórios e até móveis.

3. Pequenas mudanças, um novo astral

Se o lar não reflete mais a personalidade do dono ou a decoração já enjoou, é hora de mudar. Algumas sacadas são mexer nas disposições dos móveis, trocar objetos de cômodos e usar mais os itens reservados para ocasiões especiais, como toalhas de mesa e peças de servir refinadas. Vvale reformar um móvel com a ajuda do tapeceiro ou buscar um pintor profissional para aplicar texturas e tonalidades nas paredes.

4. Limpeza pesada

Aproveite o embalo para fazer aquela faxina reforçada. As vidraças, os cantinhos mais difíceis de alcançar, limpar embaixo de móveis pesados, deixar o piso brilhando. Quem cansou só de pensar pode contratar uma diarista para colocar ordem na casa. O quintal também merece a visita de um jardineiro para aparar folhagens e adubar plantas, elas renovam o ar e trazem boas vibrações!

5. O toque que faltava

Para finalizar, invista nos detalhes: distribua vasos de plantas ou compre um belo arranjo de flores; borrife essências pelos cômodos; use sabonetes decorativos nos banheiros; troque toalhas de rosto, tapetinhos e panos de prato etc.