Verão aumenta incidência de dermatite em animais

Escrito por 30 Janeiro 2017 .

O verão provoca aumento da incidência de dermatites entre os animais domésticos. Os motivos são variados: a exposição à grama de praças e parques, o tempo mais seco, o sol, entre outros. A dermatite atópica, um dos principais problemas de pele que acomete animais domésticos, é genética e pode causar desconforto ao animal

A veterinária Rita Carmona, mestre em dermatologia pela USP, explica que a dermatite atópica é causada por elementos presentes no ambiente como pólen e fungo, que acabam sendo absorvidos pela pele do animal. “Cães jovens com até 2 anos de idade são os que mais sofrem com dermatite atópica, que gera coceira, vermelhidão e lesões cutâneas. Os sintomas podem ser controlados com hidratantes e emolientes com ação anti-inflamatória na pele”, explica Carmona.

De acordo com a especialista, o problema é o mais comum na área de dermatologia e pode provocar doenças secundárias como infecções, que podem ser geradas nas feridas que o próprio animal faz ao se coçar. “A dermatite afeta o bem-estar do cão, que acaba coçando e lambendo a pele a todo momento”, diz a veterinária.

Filhotes cães-guia

Chegaram os primeiros filhotes de labrador ao Instituto Magnus, projeto dedicado exclusivamente ao treinamento de cães-guias. Cinco labradores (quatro machos e uma fêmea) foram entregues às famílias voluntárias, selecionadas para fazer a socialização dos animais até que eles completem, aproximadamente, um ano de idade.

Os filhotes são: Astor (macho, cor chocolate); Badusca (fêmea, amarela); Bento (macho, preto); Chicó e Charlie (machos, ambos amarelos). Astor nasceu no último mês de abril; Badusca, em setembro. Já os pets com o nome iniciado com a letra C, são os mais novos – vieram ao mundo em outubro.

O instituto terá a sua sede, que está em construção, na cidade de Salto de Pirapora. O local disponibilizará uma estrutura completa tanto para preparação dos cães, quanto para a orientação às famílias. “A primeira grande missão do programa é engajar voluntários da região de Sorocaba para socializar os cães e apresentá-los às mais diversas situações do dia a dia, como lazer, viagens, transporte público e a convivência com crianças”, afirma George Harrison, especialista do Instituto Magnus.

Ao final do período de adaptação, os cães serão devolvidos para o centro de treinamento, onde aprenderão os comandos para atuar junto à pessoa com deficiência visual. A partir daí, eles passam a usar os acessórios para comunicação com o humano e, caso estejam aptos a exercer a função de guia, já começarão a adaptação junto aos seus futuros donos, com quem vão conviver por muito tempo – há casos de animais que exerceram esse papel até os 12 anos de idade, explica Harrison.

Loja virtual

Para quem é apaixonado pelos peludinhos tê-los em companhia e nos mais diversos acessórios é fundamental. Pensando nisso, a Pet Photos apresenta uma loja virtual especialmente para os tutores e seus melhores amigos partilharem do mesmo estilo.

Elayne Massaini e sua filha, Alessandra Massaini são fotógrafas no setor de pets e fazem o que realmente gostam com um clique e várias lambidas. A partir disso, laboraram loja virtual com produtos exclusivos, como por exemplo: canecas, capinhas para celular, calendários, além de camisetas em vários formatos, contando com as básicas, croped, baby look, gola canoa, raglan manga 3/4, e regata.

“O diferencial da loja virtual é que o tutor do pet pode encontrar diversas peças para utilizar durante o dia a dia de sua família e que lembrem de seu amor pelo seu melhor amigo. Os produtos podem ser personalizados com frases, nomes e fotos do bichano, variando em cores e modelos”, conclui Elayne, proprietária da Pet Photos Virtual.

Se o objetivo é presentear alguém especial, o pet, ou a si mesmo, a Loja virtual da Pet Photos é uma alternativa para quem ama todos os animais e agora tem a possibilidade de mostrar por meio de peças decorativas, acessórios e estampas no vestuário, toda essa conexão amorosa com os bichinhos. Confira os produtos exclusivos pelo site: http://www.petphotosloja.com.br

Intervenção assistida por animais

Você já ouviu falar em IAA (Intervenção Assistida por Animais) ou mais conhecida como “cãoterapia”? Os animais com certeza são reconhecidos como símbolos de amor e amizade e, nos últimos anos, vêm crescendo novas funções para os pets: a terapia, atividade ou educação assistida por animais. Essas iniciativas levam os animais para o centro de transformação nos tratamentos de pacientes com doenças graves, comportamentais ou transtornos em geral.

“Existem, na verdade, os dois tipos de projetos: um em que o cão é utilizado como uma ferramenta no tratamento de pacientes, dentro de um consultório de psicologia, por exemplo, e outro em que são organizadas atividades em grupos, onde animais visitam casas de repouso e hospitais”, diz Leonardo Ogata, parceiro da COMAC (Comissão de Animais de Companhia) do SINDAN e fundador da Tudo de Cão, empresa especializada em adestramento e treinamento de animais.

A terapia assistida com animais é comum em casos como autismo, tratamentos com idosos e crianças, transtornos alimentares e cognitivos comportamentais (dependências químicas, hiperatividade, entre outros). Com um contato mais próximo, as pessoas conseguem criar vínculos e desenvolver melhorias em seu estado físico/mental, diminuir níveis de estresse, aumentando a socialização com outras pessoas, a adesão ao tratamento e até aliviando o sofrimento de sua condição.

No Brasil, a prática vem crescendo e diversas ONGs têm aplicado esses programas em hospitais pediátricos, clínicas de repouso e clínicas para dependentes químicos para que desenvolvam sentimentos de afeto e carinho. Existem algumas raças que possuem um perfil mais próximo ao que se busca em uma terapia, como: Golden Retriever, Labrador, Bernese Mountain Dog, e também os SRDs.

A prática beneficia não somente os humanos, mas também os animais que estão sempre em contato com outras pessoas, mantendo-se ativos e sociáveis com outros pets e humanos.