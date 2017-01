Geral

Edição 39 da Revista APEP em circulação

26 Janeiro 2017

Última edição trimestral de 2016 está recheada de destaques, como a posse da nova diretoria da entidade e a entrevista com o novo presidente Eroulths Cortiano Junior

Em circulação desde a segunda quinzena de dezembro, a última edição trimestral de 2016 da Revista APEP está cheia de bom conteúdo, tendo como destaques a posse da nova diretoria para o biênio 2016-2018; a entrevista com o novo presidente Eroulths Cortiano Junior; um balanço da última gestão; a participação dos procuradores paranaenses no XLII Congresso Nacional dos Procuradores dos Estados e do DF e matéria sobre a Rede de Controle da Gestão Pública do Paraná.

O periódico registra ainda a Nota Pública, emitida pela ANAPE e associações estaduais, contrária a Reforma da Previdência; o lançamento da cartilha sobre a Proposta de Emenda Constitucional 82/2007 - a PEC da Probidade - e as confraternizações de fim de ano entre os associados nas Regionais da PGE-PR, além das tradicionais editorias Boa Leitura, Cinema, Viagem, Gastronomia e muito mais. O link de acesso à revista está disponível no site da APEP (www.apep.org.br).