Atividades recreativas para crianças agitam verão do Thermas Piratuba Park Hotel

Escrito por 26 Janeiro 2017 .

Até o dia 24 de fevereiro há condições especiais para famílias que viajam acompanhadas com crianças na promoção "Viva o Verão 2017"

Assistir repetidas vezes aquele desenho do personagem preferido da criança, ter brinquedos espalhados pela casa e ajustar a agenda para levar os pequenos nas mais diferentes atividades é rotina comum a muitos pais. Mas com a chegada das férias todos merecem um tempo de descanso e lazer, certo? Na lista de preferências das famílias que viajam com filhos estão os hotéis que apostam em recreação. Localizado em Piratuba, em uma região tranquila e cercada pela natureza, o Thermas Piratuba Park Hotel dedica uma programação especial ao público infantil, sobretudo no período de férias.

Nesta temporada, a equipe de recreação aumenta com a Operação Lazer, tudo para garantir uma agenda recheada de atividades, focadas em diversão e também aprendizado para crianças e adolescentes.

No Thermas Piratuba Park Hotel os pequenos contam com brincadeiras aquáticas, aula de zumba, oficina zen, aulas gourmets, pebolim humano, caça ao tesouro, oficinas recreativas e muito mais. Além disso, a infraestrutura do hotel oferece entretenimento o dia todo com sala de recreação - com mesa de sinuca, pebolin e pingue pongue -, agenda de filmes para crianças e parque infantil externo. Os adultos também não são deixados de lado e contam com opções como aula de pilates, zumba, oficinas zen, drink maluco, entre outros.

Crianças com tarifa free

Até o dia 24 de fevereiro há condições especiais para famílias que viajam acompanhadas com crianças contam com a promoção "Viva o Verão 2017". Nela, o Thermas Piratuba Park Hotel assegura tarifa free para duas crianças de até 10 anos no quarto dos pais (ou dois pagantes).

Mais informações sobre reservas, tarifas promocionais, serviços disponíveis no hotel, terapias disponíveis no Espaço Wellness no endereço eletrônico www.thermaspiratubahotel.com.br/ ou pelos telefones (49) 3553-0000 / (49) 3553-0001.

Serviço

Thermas Piratuba Park Hotel

Rua Florianópolis, 88 - Centro, Piratuba (SC)

site: www.thermaspiratubahotel.com.br/

fanpage: www.facebook.com/ThermasPiratubaHotel

Telefone: (49) 3553-0000 / (49) 3553-0001

Email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.