Geral

A.Yoshii é destaque em ranking de obra no Mato Grosso do Sul

Escrito por 25 Janeiro 2017 .

Construtora obteve a melhor performance em segurança do trabalho e meio ambiente na obra para a Fibria Celulose S/A

A construtora A.Yoshii foi apontada como destaque no índice de SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente) pela Fibria Celulose S/A no mês de dezembro de 2016, alcançando o primeiro lugar no ranking de disciplina civil e obtendo o melhor percentual entre todas as empresas que participam da ampliação das instalações da fábrica em Três Lagoas (MS).

Empresa do Grupo Votorantin, a Fibria Celulose S/A é líder mundial na produção de celulose de eucalipto e está investindo R$ 7,5 bilhões no projeto Horizonte II na fábrica sediada no município de Três Lagoas (MS). Participam dessa inciativa aproximadamente 300 empresas de pequeno, médio e grande porte de diversas especialidades no ramo de construção civil e montagem eletromecânica, com um efetivo diário total de 8 mil trabalhadores.

Todas as empresas integrantes do projeto são avaliadas diariamente em relação ao comportamento dos colaboradores, condição de trabalho, documentação de segurança e meio ambiente, treinamento da equipe, taxas de acidentes reportáveis, envio de relatórios estatísticos, apontamento de oportunidades de melhorias, cumprimento dos planos de ações e ocorrências ambientais.

A A.Yoshii obteve um percentual de 88% nos itens avaliados, registrando mais de 315 dias de obra sem acidente reportáveis. “Este feito evidencia o comprometimento da empresa em toda sua hierarquia com a segurança de seus trabalhadores e com o meio ambiente”, avalia Valdemir Bein, Engenheiro de Segurança do Trabalho.

Para o engenheiro da obra, Ivan Hayashi, a premiação “é um estímulo a mais para a equipe já comprometida com os resultados e com os cuidados em relação à segurança do trabalhador e do meio ambiente”.

Educação, corporações e indústrias

Apesar de famosa pelos empreendimentos residenciais que realiza nas principais cidades do Paraná, a AYoshii Engenharia iniciou sua trajetória em obras de empreita em todo o Brasil. No Paraná, construiu a sede da Brose do Brasil, que atua no setor automobilístico. O campus Fazenda Iguaçu, da PUC-PR também foi realizado pela emrpesa. Para a Bunge construiu uma unidade de recebimento de grãos e uma fábrica de rações para a Kowalski Alimentos S/A, entre muitas outras obras.