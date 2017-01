Geral

Ah o verão! Tem que ter sorvete

Escrito por 23 Janeiro 2017 .

Com um novo conceito no segmento de sorvetes, a primeira loja da Sormetier no centro de Balneário Camboriú reúne seis marcas: Los Paleteros, Poëse, Ypy Sorvetes, Nestlé Gelato, Açaí Frooty e :bentih

Na estação mais quente do ano o que não pode faltar é sorvete. E em Balneário Camboriú, uma das praias mais concorridas do litoral catarinense, uma novidade no segmento de sorvetes vem fazendo sucesso. É a Sormetier, uma sorveteria multimarca que reúne uma seleção dos melhores sorvetes existentes no mercado. A proposta da loja, única e inovadora, é oferecer a iguaria ao consumidor em suas diferentes formas: gelatos italianos, os tradicionais picolés, as irresistíveis paletas, o brasileiríssimo açaí gelado e também uma novidade para quem não abre mão de cuidar da saúde até mesmo nas férias.

A primeira loja da Sormetier funciona na Avenida Brasil, 1815, centro de Balneário Camboriú, e reúne seis marcas: Los Paleteros, Poëse, Ypy Sorvetes, Nestlé Gelato, Açaí Frooty e a novíssima :bentih, marca voltada aos consumidores que têm algum tipo de restrição alimentar ou simplesmente buscam uma alimentação mais equilibrada. E, para agradar todos os gostos, a loja também conta com espaço para café, lanches rápidos e drinks preparados com sorvetes.