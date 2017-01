Geral

Hotel Fazenda das Araucárias é opção para fugir das folias de Carnaval

Escrito por 23 Janeiro 2017 .

Curtir a natureza, fazer uma cavalgada e ouvir o canto dos pássaros são os pontos altos do hotel fazenda localizado a cerca de 21km de Curitiba

Enquanto uma legião de turistas buscam as cidades mais badaladas para curtir o Carnaval, para algumas pessoas a combinação de música alta, filas em restaurantes e a disputa por meio metro quadrado na areia parece algo surreal. Para quem mora na região de Curitiba e quer fugir do agito, o Hotel Fazenda das Araucárias é a opção perfeita para relaxar, curtir a natureza, fazer uma cavalgada e ouvir o canto dos pássaros.

"Preparamos este ano um Carnaval sem agito, então as pessoas que querem ficar longe da folia terão aqui, bem próximo de Curitiba, um porto seguro e calmo para desfrutar o feriado de momo", afirmou o sócio proprietário A. Neto. Além da beleza do local e do conforto para os hóspedes, o clima de fazenda garante total tranquilidade e contato com a natureza, um ambiente ideal para quem quer sossego e para reestabelecer as energias.

Outro ponto alto do Hotel Fazenda das Araucárias é a gastronomia. Comandada pela chef Walquíria Castro Alves, os visitantes podem desfrutar de uma comida ao melhor estilo confort food. Pratos tradicionais da cozinha paranaense compõem o cardápio, que também contempla um excelente café colonial.

Os pacotes de hospedagem tem um mínimo de três dias e saem a R$ 432,00 a diária por adulto, R$ 708,00 para casal e R$ 948,00 o apartamento triplo. Crianças até 4 anos tem tarifa livre e entre 5 e 11 anos, as diárias custam R$ 200,00. As famílias que não dispensam a companhia dos seus pets também podem se hospedar no Hotel Fazenda das Araucárias, com tarifa de R$ 20% da diária do casal.

Há também a possibilidade de desfrutar da hospedagem por apenas um dia. No sistema Day use, uma opção para desfrutar de toda a infraestrutura de lazer, incluindo as refeições, as tarifas por pessoal saem a: R$ 95,00 (sem cavalgada), R$ 145,00 (com cavalgada); R$ 50,00 (criança sem cavalgada), R$ 95,00 (criança com cavalgada), R$ 50,00. Há também o Ingresso na Fazenda para curtir piscinas, trilhas para mountain bike e caminhada, pescaria, parquinho infantil e espaço para futebol com custo de R$ 30,00 para adultos e R$ 15,00 para crianças.

Com acesso pela BR 277, em Piraquara, próximo ao pedágio da Concessionária Ecovia, o Hotel Fazenda das Araucárias funciona em antigo casarão de fazenda. Situado em uma imensa área preservada, nos contrafortes da Serra do Mar, o hotel oferece aos visitantes uma paisagem privilegiada, clima fresco e agradável por conta da vegetação, além da possibilidade de se surpreender com a presença de animais silvestres. As reservas para o Carnaval no Hotel Fazenda das Araucárias podem ser feitas pelos telefones (41) 3322-2221 ou 99616-8188. Mais informações sobre tarifas, serviços disponíveis, taxas para pets, visualização das dependências do Hotel no endereço eletrônico http://fazendadasaraucarias.com.br.

Serviço

Hotel Fazenda das Araucárias

BR 277, km 62, Piraquara - Paraná

Site: http://fazendadasaraucarias.com.br

Telefone: (41) 3322-2221 / (41) 99616-8188

Email: atendimento@fazendadasaraucárias.com.br