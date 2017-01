Geral

Carnaval sem estresse e com muita animação é no Thermas Piratuba Park Hotel

Escrito por 19 Janeiro 2017 .

A programação segue em duas frentes: festivais gastronômicos e recreação temática para os pequenos; hospedagem tem valores promocionais para quem fecha pacote até dia 22 de janeiro

Longe do agito dos centros urbanos e das praias mais badaladas, a cidade de Piratuba, no Oeste de Santa Catarina, esbanja tranquilidade para turistas que buscam por momentos de descontração e relaxamento. Na cidade, considerada um dos principais paraísos de águas termais do país, a norma é descansar. Mas o Thermas Piratuba Park Hotel, hospedagem referência na região, preparou uma programação para garantir animação aos foliões. E quem fechar o pacote de quatro dias antecipadamente ainda conta com preços especiais. Os pacotes com valores promocionais seguem exclusivamente até o dia 22 de janeiro.

A programação do Thermas Piratuba Park Hotel para o Carnaval está focada em duas frentes: festivais gastronômicos e recreação temática para os pequenos. Isso sem contar a completa infraestrutura de lazer que o hotel oferece, com três piscinas, saunas, play ground, restaurante com pensão completa, coffee shop na área das piscinas com serviço de bebidas, lanches e porções, sala de TV e chimarrão, internet Wi-fi gratuita, apartamentos amplos e confortáveis com banheiras, sacadas e vista para a natureza.

Para o Carnaval, entre os dias 24 e 28 de fevereiro, o Thermas Piratuba Park Hotel recebe os hóspedes na sexta-feira com welcome drink, seguido de Jantar Uma viagem à Itália, com pratos típicos e música italiana. Para as crianças a recreação será uma Caça ao Tesouro. No sábado o restaurante serve especialidades tradicionais da cozinha nacional no Almoço a Brasiliana e à noite tem Jantar Carnavalesco, com Baile de Carnaval e Desfiles de Máscaras feitas em oficina a tarde, e ainda música ao vivo.

Domingo tem o irresistível almoço Churrasco e Bacalhau do Thermas, e ainda uma Oficina de Samba e Pagode com a equipe de recreação do hotel, seguido e happy hour na área das piscinas no início da noite. Segunda-feira a recreação fica por conta de uma animada Aula de Zumba e à noite 38º Festival Arriba México com tequileiro e pratos típicos, além de baile mexicano. Para encerrar com chave de ouro o feriado, terça-feira tem aulas no Espaço Pequeno Gourmet para os pequenos chefs e no jantar o celebrado 4º Festival Sabores do Mar.

Serviço

Thermas Piratuba Park Hotel

Rua Florianópolis, 88 - Centro, Piratuba (SC)

site: www.thermaspiratubahotel.com.br/

fanpage: www.facebook.com/ThermasPiratubaHotel

Telefone: (49) 3553-0000 / (49) 3553-0001

Email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.