Férias de verão com atrações para os pequenos é no Thermas Piratuba Park Hotel

Escrito por 13 Janeiro 2017 .

Atividades recreativas e duas crianças de até 10 anos com tarifa free no quarto dos pais

Destinos com parques aquáticos e piscinas termais são perfeitos para alegrar as crianças nas férias de verão. Ainda mais quando os pequenos contam com atividades recreativas e vantagens nas tarifas de hospedagem. Pensando nisso o Thermas Piratuba Park Hotel criou a promoção "Viva o Verão 2017", com uma programação recheada de atividades para os pequenos e ainda tarifa free para duas crianças de até 10 anos no quarto dos pais (ou dois pagantes). A campanha é válida até o dia 24 de fevereiro.

A lista de atividade coordenada pela equipe de recreação do Thermas Piratuba Park Hotel inclui brincadeiras aquáticas, aula de zumba, oficina zen, aulas gourmets para os pequenos chefs de cozinha e muito mais. Além disso, na tranquila Piratuba, cidade do meio oeste catarinense, o que não faltam são opções de lazer para os pequenos. As atrações são as piscinas quentinhas, o chafariz de água natural e brinquedos do Parque de Águas Termais de Piratuba, sem contar o passeio de Maria Fumaça pelo interior, com tarifas acessíveis e várias opções de horários.

Para os adultos o Thermas Piratuba Park Hotel também oferece diversos festivais gastronômicos. No almoço de domingo tem os tradicionais churrasco e bacalhau, nas sextas é a vez do jantar temático "Uma viagem à Itália" com repertório italiano, além do Festival do Morango e Chocolate, no jantar de quarta e Almoço à Brasiliana no sábado. Em janeiro ainda estão programados ainda o Jantar Alemão Ein Prosit (dia 14), Uma noite nas Arábias (dia 21). Em fevereiro acontecem o Jantar Festival Tropical (dia 4), Jantar Arriba México com Tequileiro (dia 11) e Jantar Festival Sabores do Brasil seguido de Baile Tropical (dia 18).

Mais informações sobre reservas, tarifas promocionais, serviços disponíveis no hotel, terapias disponíveis no Espaço Wellness no endereço eletrônico www.thermaspiratubahotel.com.br/ ou pelos telefones (49) 3553-0000 / (49) 3553-0001.

Serviço

Thermas Piratuba Park Hotel

Rua Florianópolis, 88 - Centro, Piratuba (SC)

site: www.thermaspiratubahotel.com.br/

fanpage: www.facebook.com/ThermasPiratubaHotel

Telefone: (49) 3553-0000 / (49) 3553-0001

Email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.