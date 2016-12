Geral

Saint Germain presenteia clientes com ensaio fotográfico

Escrito por 26 Dezembro 2016 .

Promoção é válida até o dia 01/01/2017 e cartão presente deve ser retirado nas lojas Bigorrilho e Champagnat

A Saint Germain Padaria e Confeitaria entrou no clima do Natal e vai presentear seus clientes com um ensaio fotográfico, maquiagem profissional e uma foto incrível com moldura de couro. A promoção é válida para as lojas da Princesa Izabel, no Bigorrilho e da Padre Anchieta, no Champagnat. Podem participar clientes que adquirirem algum produto do Cardápio Especial de Natal ou da loja, e é válido um cartão presente por família. A ação é uma parceria com o Stúdio Mais e segue até o dia 01/01/2017 (consultar regulamento nas lojas).

Cardápio Especial de Natal

De olho nos consumidores que buscam praticidade e produtos de qualidade para a ceia de Natal, a Saint Germain Padaria e Confeitaria preparou um cardápio especial. As encomendas podem ser feitas até o dia 23 de dezembro com a facilidade das lojas estarem abertas das 6h até às 22h. A ceia com o carinho, a beleza e o sabor que o Natal merece é na Saint Germain.

O cardápio de guloseimas inclui Mini Chocotone (R$ 4,90 a unidade), Mini Panetone (R$ 4,90), Bolinhas de Natal de chocolate (3 unidades a R$ 30,00), Chocotones e Panetones embalados (R$ 14,90 a unidade), as tradicionais Bolachas Natalinas (R$ 89,90/kg) Estrelas de chocolate (R$ 89,90/kg), além das irresistíveis rabanadas (R$ 34,00/kg) e dos indispensáveis Fios de ovos (R$ 66,50). Na parte de salgados, além de todos os itens de panificação e uma linha completa de patês disponíveis na loja, a sugestão da Saint Germain para a data são os saborosos Sanduíches em Metro e as Tábuas de Frios e/ou de Queijos. Com opções light, com queijo, com carne, vegetariano e muito mais os sanduíches em metro fazem sucesso em todo tipo de festa e custam a partir de R$ 31,00 (1/2 unidade) e a partir de R$ 56,00 (inteiro), de acordo com o recheio. Já as tábuas de frios custam a partir de R$ 79,90 e as de Queijos a partir de R$ 86,00.

Mais informações ou encomendas podem ser obtidas diretamente nas lojas ou pelo telefone (41) 3207-6868 com Dina.

Serviço:

Saint Germain Padaria e Confeitaria

Loja Princesa Izabel, 1347, Bigorrilho - Telefone (41) 3207-6868

Loja Padre Anchieta, 2075, Champagnat - Telefone (41) 3207-6262