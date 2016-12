Geral

Netscan lança promoção especial de scanner com conexão wi-fi

21 Dezembro 2016

Promoção é válida para advogados da OAB Paraná, adimplentes com o pagamento da anuidade. Valor ainda pode ser parcelado em 10X sem juros no cartão de crédito e a entrega é grátis

A Netscan Digital, parceira da CAA-PR, está com uma promoção de lançamento do Scanner Kodak i1190 WN. O produto, que custa R$ 5.100,00, pode ser adquirido por R$ 2.889,00 pelos advogados da OAB Paraná, adimplentes com o pagamento da anuidade.



O valor poder ser parcelado em até 10X de R$ 288,90 no cartão de crédito, com entrega grátis. À vista tem mais desconto e o valor baixa para R$ 2.686,77 por meio de pagamento no boleto ou transferência bancária. As compras devem ser feitas pela internet, no endereço www.netscandigital.com/caapr, utilizando o cupom de desconto PROMO-EB.



O scanner i1190 WN digitaliza 40 páginas por minuto, diretamente para PDF, frente e verso automático. Com conexão wi-fi e rede, pode compartilhar o mesmo aparelho com diversos usuários simultaneamente. Dúvidas e mais informações pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou pelo telefone (41) 3072-0559.