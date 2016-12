Geral

Sobremesa com avelã e Codorna ao Vinho são destaques na gastronomia do Thermas Piratuba Park Hotel

Escrito por 20 Dezembro 2016 .

Guloseima conhecida como Thentação do Thermas e a Codorna estão entre os pratos mais pedidos pelos hóspedes durante estadia na cidade das piscinas termais

Nem adianta negar. Mesmo para quem é cheio de cuidados com a alimentação, as férias são um período em que se permite desfrutar de guloseimas calóricas e pratos diferentes dos habituais. E nesse período, os cardápios de pousadas, restaurantes e hotéis também oferecem todo tipo de tentação para encantar os turistas. No Thermas Piratuba Park Hotel a gastronomia é um dos principais atrativos para os hóspedes.

Coordenada pelo Chef de Cozinha Rodrigo Schardong, vários festivais gastronômicos fazem parte da agenda do hotel para quem está de férias. No Restaurante Espaço Jardim Gourmet, os hóspedes podem desfrutar de festivais de churrasco e bacalhau, o temático "Uma viagem à Itália" com repertório italiano das sextas e os mais saborosos pratos da cozinha brasileira nos almoços de sábado. O hotel também anuncia para as férias os festivais do morango e chocolate, risoto e grelhados, jantar alemão Ein Prosit, Festival Tropical, Noite das Arábias, jantar Arriba México e o Sabores do Mar.

Com diárias que incluem café, almoço e jantar, o Thermas Piratuba Park Hotel oferece opções em buffet e a la carte, tanto no almoço quanto no jantar (exceto nas noites em que há festivais gastronômicos. Há também o serviço de Coffee Shop, com lanches rápidos, sorvetes e petiscos para acompanhar os drinks disponíveis no hotel.

Dentre os pratos mais pedidos pelos hóspedes, destaque para a Thentação do Thermas, uma irresistível sobremesa recheada com creme de avelã com cacau, servida quente e acompanhada de morangos e sorvete de creme. Uma criação do Chef Rodrigo Schardong, a Thentação do Thermas foi criada para o 2º Festival Gastronômico - Vias Gastronômicas de Joaçaba e Rota da Amizade, mas fez tanto sucesso durante o Festival, que acabou sendo incluída no cardápio do Coffee Shop do hotel.

Outro prato que faz sucesso no Thermas Piratuba Park Hotel é a Codorna ao Vinho Tinto. Preparada no forno, em baixas temperaturas e regada com vinho, a Codorna acompanha arroz e polenta frita e pode ser degustada no tradicional jantar "Uma Viagem à Itália", sempre animado com um repertório de música italiana ao vivo.

Mais informações sobre reservas, tarifas promocionais, serviços disponíveis no hotel, terapias disponíveis no Espaço Wellness no endereço eletrônico www.thermaspiratubahotel.com.br/ ou pelos telefones (49) 3553-0000 / (49) 3553-0001.

Serviço

