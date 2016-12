Geral

Refúgio ecológico é opção relaxante para festa de Réveillon em família

Escrito por 20 Dezembro 2016 .

Hotel Fazenda das Araucárias oferece opções de pacotes para quem quer virar o ano em meio à natureza

Melhor opção próximo à Curitiba para passar o Réveillon em família, o Hotel Fazenda das Araucárias preparou pacotes especiais para quem não quer se preocupar em organizar a festa da virada. Em um verdadeiro refúgio ecológico distante apenas 20 minutos da capital, o hotel conta com uma infraestrutura de lazer completa, com muita área verde e trilhas para montain bike e caminhada, piscinas, lago para pescaria, estacionamento, pacotes para cavalgada, além de ceia especial, recreação, música ao vivo, DJs e shows de entretenimento.

São três opções de pacotes: uma com check in pela manhã, para quem quer almoçar e aproveitar o dia relaxando no hotel até a festa da virada, outra exclusivamente apenas para almoço e ainda uma terceira para a ceia e festa da virada, com check in à noite.

No Day Use para passar apenas o dia, entrando às 10h e saindo às 17h, está incluso o almoço, recreação adulta e infantil e apresentações musicais, além da possibilidade de usar toda a área de lazer do hotel, com piscinas, salas de jogos e campo de futebol de grama. O valor por pessoa é de R$ 150,00 (R$ 80,00 para crianças de 5 a 11 e isento até 4 anos).

No Day Use com Ceia de Ano Novo, com check in às 10h e check out após a festa de Réveillon, os convidados têm direito a toda infraestrutura e programação festiva preparada para a data, além de ceia especial acompanhada de um espumante. O valor por pessoa é de R$ 320,00 (R$ 150,00 para crianças de 5 a 11 anos e free até 4 anos).

Para quem quer apenas desfrutar da gastronomia na virada, o Hotel Fazenda das Araucárias tem a opção da Ceia de Ano Novo, com todas as atrações musicais da festa e o jantar com espumante incluso. Os valores são R$ 220,00 por pessoa (R$ 110,00 para crianças de 5 a 11 anos e free até 4 anos).

As reservas podem ser feitas pelos telefones (41) 3322-2221 ou 99616-8188. Mais informações podem ser obtidas no site http://fazendadasaraucarias.com.br.

Sobre o Hotel Fazenda das Araucárias

Localizado a apenas 20 minutos de Curitiba, Hotel Fazenda das Araucárias é opção perfeita para relaxar, curtir a natureza e ainda praticar algum esporte de aventura. Situado em uma imensa área preservada, nos contrafortes da Serra do Mar, o hotel oferece aos visitantes uma paisagem privilegiada, clima fresco e agradável por conta da vegetação, além da possibilidade de se surpreender com a presença de animais silvestres.

Com acesso pela BR 277, em Piraquara, próximo ao pedágio da Concessionária Ecovia, o hotel funciona em antigo casarão de fazenda, reformado e adaptado para receber hóspedes com muito conforto. As amplas suítes acomodam até cinco pessoas e contam com aquecimento e banheiros equipados. Há suítes geminadas, para acomodar famílias ou grupos, quartos adaptados para portadores de necessidades especiais, e algumas suítes oferecem vista para a floresta e Serra do Mar. Como o hotel é 100% Pet Friedly, há quartos separados dos demais em que é permitido levar pequenos animais.

Serviço

Hotel Fazenda das Araucárias

BR 277, km 62, Piraquara - Paraná

Site: http://fazendadasaraucarias.com.br

Telefone: (41) 3322-2221 / (41) 99616-8188

Email: atendimento@fazendadasaraucárias.com.br