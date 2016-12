Geral

Kopenhagen apresenta lançamentos para o Natal 2016

19 Dezembro 2016

Marca apresenta seis sabores de panettones e mais 18 opções natalinas para presentear neste Natal

O Natal é uma das datas mais especiais do ano. É o momento em que as pessoas se unem para celebrar a vida com a família e os amigos com direito a muita troca de lembranças. Sabendo disso, a Kopenhagen, tradicional marca brasileira de chocolates finos, preparou produtos exclusivos e novos sabores de panettones para quem deseja surpreender aqueles que amam com a melhor opção de presente para a data.

Para os que não abrem mão da tradicional sobremesa de Natal, a marca apresenta quatro novos sabores de panettones: o Mousse de Chocolate com Chumbinho, panettone com recheio sabor mousse de chocolate, coberto com chocolate ao leite e decorado com chumbinho; o Black & White, panettone com gotas de chocolate, recheado com chocolate ao leite e chocolate branco, coberto com chocolate ao leite e decorado com chocolate branco; o Lajotinha, panettone recheado com creme de castanha-de-caju e canela e coberto com chocolate ao leite decorado com castanha-de-caju e o 70% Cacau, panettone com gotas de chocolate amargo, recheio de chocolate meio amargo 70% cacau, coberto com chocolate amargo 70% cacau. Já os clássicos Língua de Gato e Italiano trazem novas embalagens e massa ainda mais fofinha.

Outro destaque de Natal é a Celebration, uma ótima opção para os consumidores que desejam fugir do tradicional com um presente diferente e muito gostoso. A caixa possui bombons com dois sabores criados especialmente para as celebrações de fim de ano: chocolate ao leite com recheio cremoso sabor cereja e chocolate amargo com recheio cremoso sabor pêssego.

Lançamento Especial

Os fãs de Nhá Benta também podem comemorar. Neste Natal, a Kopenhagen preparou uma nova versão do produto queridinho dos brasileiros: a Nhá Benta com o tradicional marshmallow e recheio de cereja. A caixinha em formato de árvore de Natal ajuda a decorar o ambiente e contém sete unidades da deliciosa Nhá Benta.

Funcionais

Já foi o tempo em que consumidores com restrição de ingestão de açúcar deixavam de aproveitar as datas comemorativas. Pensando neste público, que busca cada vez mais produtos confiáveis e saborosos, a Kopenhagen lança para este Natal a caixa de Bombons Diet. O produto possui três sabores diferentes: chocolate ao leite com recheio sabor cereja com avelã, chocolate ao leite com recheio sabor laranja com amêndoas e chocolate ao leite com recheio de pistache. E para assegurar sua qualidade, o produto é certificado pela Associação Nacional de Assistência ao Diabético.

Para complementar o mix de produtos e deixar a comemoração ainda mais especial, a marca oferece outros sabores e itens, com diferentes faixas de preços. Os produtos estão disponíveis nas lojas físicas. Conheça o portfólio completo no site www.kopenhagen.com.br.

Kopenhagen Curitiba

Nove lojas na capital do Paraná, nos principais shoppings e na Rua XV de Novembro, no centro de Curitiba. Informações: (41) 3018-6057. Para saber mais sobre a Kopenhagen, visite o site www.kopenhagen.com.br e as redes sociais: Facebook - facebook.com/ChocolatesKopenhagen; Youtube - www.youtube.com/user/ChocolatesKopenhagen; Instagram - @Kopenhagen_ e Twitter - @Kopenhagen_. Site Kop Club: www.kopclub.com.br e SAC 0800 100 678.

Marca de luxo com 88 anos de história que se mostra ousada e inovadora. Esta é a Kopenhagen, líder e precursora no segmento de chocolates finos no Brasil que, desde 1928, está presente nos mais doces momentos dos fãs e apreciadores dos sabores únicos de seus produtos. Com quase noventa anos, a Kopenhagen demonstra ser a escolha certa na hora de presentear ou degustar clássicos como: Nhá Benta, Língua de Gato, Chumbinho, Lajotinha, Bala Leite ou Cherry Brandy. Hoje, a marca possui mais de 350 lojas, duas delas lojas-conceito, uma na cidade de São Paulo, na Rua Oscar Freire, e a outra no Rio de Janeiro, no Village Mall.