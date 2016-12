Geral

Como iluminar o quarto

Escrito por 19 Dezembro 2016 .

Planejar a iluminação do quarto é muito importante para aproveitar todo o espaço e também para reforçar a sensação de conforto Iluminar um quarto não é algo tão complicado como parece, é necessário verificar se nenhuma área ficará escura ou mal iluminada e definir as necessidades do local para criar diferentes espaços de luz. Maior varejista de iluminação da América Latina, dá seis dicas para não errar na iluminação do cômodo.

1. Antes de tudo é importante incluir um foco de luz principal para o uso diário do quarto, que pode ser revolvida com lustre.

2. A luz principal inclui-se no teto em uma lâmpada embutida ou pendurada. Pode-se optar por uma luz quente (amarela) ou fria (branca).

3. Se não quiser uma luz direta, as lâmpadas embutidas no teto e orientadas, por exemplo, são ótimas escolhas para a área do armário ou cabeceira da cama, que servem para iluminar e ampliar visualmente o quarto.

4. Se o quarto tiver uma área destinada à leitura ou a outro tipo de atividade que necessite de esforço visual, opte por uma luminária de chão, que tem iluminação direta, ótima para tarefas que exigem foco.

5. Se o quarto tiver um espaço destinado para home office é necessário optar por uma luminária de mesa para trabalhar tranquilo e sem muito esforço visual.

6. É importante não se esquecer dos abajures ou luminárias. As opções podem variar de luminárias de mesa ou apliques de paredes articulados em ambos os lados da cama, que permitem ser orientados quando for necessário. Nesse caso o ideal são lâmpadas com luz suave.