Geral

Trinta anos de amor ao design

Escrito por 19 Dezembro 2016 .

Para comemorar em grande estilo os seus 30 anos de história, a Inove lança a Mostra Inove de Decoração, evento que conta com a parceria de dez escritórios de arquitetura e decoração paranaense Baseados nos estilos contemporâneo, natural, clássico e retrô, os profissionais criaram ambientes exclusivos, que poderão ser visitados na loja no Jardim Social.

Os espaços projetados para a Mostra traduzem um pouco da alma da Inove. A marca, que traz a vanguarda em seu DNA, foi responsável por mudar o olhar de toda uma geração, mostrando a importância do design de alto padrão como diferencial. Quem visitar o evento poderá conferir estilo e sofisticação nos dez ambientes, entre salas de estar, jantar, livings, entre outros. Além disso, essa será uma excelente oportunidade para que o público curitibano possa conferir, em primeira mão, os lançamentos da Inove para o próximo ano – como uma espécie de preview da Coleção 2017, o evento conta com diversas novidades para os amantes do bom design.