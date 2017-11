Turismo

Thermas Piratuba Park Hotel abre "Black Week Regressiva"

Escrito por 16 Novembro 2017 .

Para evitar atropelos, hotel vai oferecer três períodos com descontos em pacotes; todos os canais de comunicação serão disponibilizados para reservas

O Thermas Piratuba Park Hotel confirmou participação na Black Friday, ação promocional que reúne nessa sexta-feira (dia 17) descontos em produtos e serviços. Para evitar atropelos, o hotel vai disponibilizar suas tarifas promocionais em três períodos de compras, com preços diferenciados, entre os dias 17 e 24 de novembro. É a campanha “Black Week Regressiva”, válida para casal em apartamento luxo, com pensão completa.

Quem quer antecipar as férias e ainda economizar deve ficar atenta às datas de compra. Da zero hora do dia 17 de novembro, até meia noite do dia 19, o valor da tarifa chega a R$ 319,00 para casal. Para compras da zero hora do dia 20 até meia noite do dia 22, a tarifa será de R$ 339,00; e nas compras a partir de zero hora do dia 23 até meia noite do dia 24 a tarifa será de R$ 359,00.

As compras feitas nessa data são válidas para hospedagem entre os dias 19 de novembro e 21 de dezembro (exceto nos dias 9 e 10 de dezembro), com check in de domingo e check out até sexta-feira. Para aproveitar a promoção da “Black Week Regressiva” basta entrar em contato através dos diversos canais de comunicação que o Thermas Piratuba Park Hotel disponibiliza: via telefone, chat, e-mail, facebook e WhatsApp.

Sobre o Thermas Piratuba Park Hotel

Arquitetado em estilo germânico para difundir, retratar e resgatar a cultura e colonização do município, o Thermas Piratuba Park Hotel é a opção ideal para quem busca tranquilidade e integração com a natureza. O Thermas Piratuba está localizado a 300 metros do Parque de Águas Termais e a 100m da avenida principal do município. O hotel apresenta uma estrutura diferenciada com 02 piscinas internas com água aquecida e 01 piscina externa com água temperatura ambiente. São 56 apartamentos amplos e confortáveis, todos com sacadas com vista para a natureza e banheiras. Informações e reservas: (49) 3553-0000 / Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

Serviço

Thermas Piratuba Park Hotel

Rua Florianópolis, 88 - Centro, Piratuba (SC)

site: www.thermaspiratubahotel.com.br/

fanpage: www.facebook.com/ThermasPiratubaHotel

Telefone: (49) 3553-0000 / (49) 3553-0001

Email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.