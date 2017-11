Tecnologia

Aplicativo da Caixa dos Advogados do Paraná é sucesso entre usuários

Escrito por 16 Novembro 2017 .

Quase 3 mil advogados já utilizam a ferramenta que facilita o acesso aos serviços e benefícios

Mais de 2,8 mil advogados em todo o estado já utilizam o aplicativo para dispositivos móveis lançado pela Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná no mês de julho. O subprocurador chefe da Fazenda Nacional no Paraná, Ricardo Augusto Ioris, é um dos muitos usuários do APP CAA-PR, que, na sua opinião, tornou mais fácil o acesso à Caixa dos Advogados e impulsionou a utilização dos convênios e serviços.

“A possibilidade de pesquisa, solicitações e contato com a entidade via aplicativo é uma ferramenta muito útil e prática”, avalia Ricardo Ioris. “Sempre utilizei basicamente farmácia e biblioteca, agora notei um aumento substancial na oferta de convênios e serviços bem como na qualidade, a exemplo da farmácia e livraria virtuais”, destaca o subprocurador chefe.

“Pela facilidade de acesso, posso dizer que semanalmente acesso o aplicativo para verificar se há algum convênio ou serviço de meu interesse”, conta Ricardo Ioris, que atualmente reside em Curitiba, mas já utilizou o aplicativo para busca de convênios em Pato Branco e Palotina.

Funcionalidade

Lançado em julho de 2017, o APP CAA-PR é um dos projetos inovadores da atual gestão da Caixa de Assistência em benefício da advocacia paranaense. Disponível para download gratuito nos sistemas Android e iOS, a ferramenta tem várias funcionalidades e recursos para facilitar a busca de informações.

O aplicativo apresenta uma tela com 16 ícones que dão acesso aos serviços e convênios separados por temas. O usuário tem acesso ao website da CAA/PR, à Farmácia Virtual, aos Convênios de Farmácias, Hotéis, Odontológicos, Clube de Descontos, Planos de Saúde, serviços conveniados, benefícios, estatuto, apresentação da diretoria e histórico da entidade, além de área de downloads e chat on-line, que funciona em horário comercial, entre outros serviços.

O aplicativo chamou a atenção do vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina, Luciano Demaria, que conheceu o APP e levou o projeto para ser desenvolvido no mesmo modelo para os advogados catarinenses. O aplicado da CAA/PR foi desenvolvido pela MK Comunicações, com supervisão dos diretores da Caixa de Assistência Fernando Estevão Deneka e Julia Gladis Lacerda Arruda.

