Turismo

Thermas Piratuba Park Hotel lança campanha "Uma Chance para o Amor"

Escrito por 14 Novembro 2017 .

Na ação, casais contam com desconto especial na reserva, além de ambientação romântica, banhos de sais, espumante e chocolate para inspirar o clima de romance

Pensando em viver momentos especiais a dois, celebrar o amor e desfrutar do maior clima de romance com seu par? O Thermas Piratuba Park Hotel preparou uma campanha focada nos casais que querem sair da rotina. É o pacote “Uma chance para o amor!” que conta com diárias em valores promocionais e outros itens no Pacote Romântico.

A promoção é válida para reserva de pelo menos duas diárias para casal, em apartamento luxo. Na primeira noite, o quarto tem ambientação romântica, com pétalas de rosa na cama e fitas de cetim envolvendo os travesseiros. Os casais ainda recebem espumante com bombons e velas e sais de banho para usufruírem na banheira.

Nesta ação, o Pacote Romântico do Thermas Piratuba Park Hotel tem diárias a partir de R$ 399,00, incluindo café, almoço e jantar. A promoção é válida para hospedagem com check out até 20 de dezembro.

O Thermas Piratuba Park Hotel está localizado a 300 metros de um dos mais belos e tradicionais Parques de Águas Termais do Brasil e a 100m da avenida principal do município. O hotel conta com uma estrutura diferenciada, com 02 piscinas internas com água aquecida e 01 piscina externa com água temperatura ambiente, 56 apartamentos amplos e confortáveis, todos com sacadas com vista para a natureza e banheiras.

Informações e reservas: (49) 3553-0000 /Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

Serviço

Thermas Piratuba Park Hotel

Rua Florianópolis, 88 - Centro, Piratuba (SC)

site: www.thermaspiratubahotel.com.br/

fanpage: www.facebook.com/ThermasPiratubaHotel

Telefone: (49) 3553-0000 / (49) 3553-0001

Email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.