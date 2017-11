Geral

Concessionária Suzuki De Castro inaugura primeira pista off road para test drive do Sul do país

Escrito por 13 Novembro 2017 .

Espaço Suzuki Experience totaliza 3,5 mil metros quadrados e possui infraestrutura adequada para atender a demanda técnica dos clientes que compram veículos com tecnologia 4 x 4

A concessionária Suzuki De Castro, de Curitiba, inaugura neste sábado (18 de novembro) a primeira pista off road para test drive do Sul do Brasil. O espaço Suzuki Experience, localizado na rua Joaquim Quadros Gomes, no bairro Tarumã, totaliza 3,5 mil metros quadrados e possui infraestrutura adequada para atender a demanda técnica dos clientes que compram veículos com tecnologia 4 x 4. Das 7h30 às 8h30, um café da manhã recepciona os pilotos, navegadores e imprensa convidados. Na sequência, acontece a prova de regularidade (das 9 às 13 horas) com premiação dos vencedores, às 14 horas, durante almoço.

Daniel de Castro, o idealizador do espaço, conta que foram muitos anos pleiteando com a família proprietária a utilização do terreno. “O imóvel estava abandonado e servia apenas para acumular lixo, o que afetava os moradores da região”, assinala. Em dois meses, após a concessionária conseguir a guarda, o local recebeu serviços de limpeza, calçamento, colocação e pintura de cercas, portões e muro. Além disso, foi feito paisagismo com plantas naturais e grama para fixação do solo, além de curvas de nível para evitar erosões. O projeto foi elaborado e assinado pelo engenheiro e escritor, especialista em pista off road no Brasil, Luiz Felipe Munhoz Campelo.

O Suzuki Experience também oferta um curso para piloto e navegador na sede da concessionária, que aborda o uso de tração 4x4.

Serviço

Inauguração do Suzuki Experiente – pista off road de test drive

Dia: 18 de novembro (sábado), a partir das 7h30

Local: Rua Joaquim Quadros Gomes, 554, Tarumã, a 100 metros da concessionária (avenida Victor Ferreira do Amaral, 678)

É bom saber: no evento terá estrutura de banheiros na concessionária, food truck para comercialização de bebida e comida; e a loja manterá plantão de vendas. A premiação dos vencedores da prova de regularidade acontece no restaurante Dona Helena (Rua XV de Novembro, 1951), por adesão (R$ 40,00) e é aberto ao público interessado.