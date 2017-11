Jurídico

Caixa dos Advogados expande projetos para o interior

Objetivo é beneficiar os advogados em todas regiões do Paraná

A diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná vem expandindo seus projetos para o interior do estado, visando beneficiar um número cada vez maior de profissionais da categoria entre os mais de 62 mil advogados ativos do Paraná. São campanhas de vacinação realizadas em todas as Subseções, saúde ocular em diversas cidades, nove espaços de lazer e convivência dos advogados em atividade no Paraná, além de mais seis que já estão em processo de implantação. Há também o projeto Corrida Legal que neste mês chegou à decima Subseção do estado, em Campo Mourão.

Para o presidente da entidade, é um grande desafio fazer com que a CAA/PR, de algum modo, chegue a todos os advogados paranaenses, sem exceção. “É claro que isso não é tarefa fácil, mas estamos trabalhando muito para que isso aconteça. É inaceitável um colega passar um ano inteiro sem utilizar um de nossos benefícios ou serviços, independentemente do local em que resida”, sustenta Artur Humberto Piancastelli.

“Apesar de todo o trabalho e esforço de nossos antecessores, muitos advogados não sabem o que é a Caixa, para que serve e alguns até ignoram que ela existe. Por isso, a atual diretoria está ampliando ainda mais os benefícios, os projetos, os bons convênios e a presença da Caixa de Assistência em todos os cantos do estado. Nossa principal meta é alcançarmos 100% dos advogados do Paraná ativos e adimplentes com pelo menos um benefício ou serviço da CAA/PR por ano”, salienta o presidente da entidade.

