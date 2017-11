Jurídico

Inscrições abertas para curso gratuito de Inclusão Digital no Edifício Maringá

Escrito por 10 Novembro 2017 .

Curso visa inicialização ou aprimoramento de advogados no mundo digital, incluindo as mídias sociais

A Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, em parceria com a Comissão de Direitos dos Idosos da OAB Paraná, promove neste mês de novembro um curso de informática, incluindo redes sociais, para inicialização e/ou aprimoramento de advogados no mundo digital. O curso será ministrado pelo professor Diego Denega em duas aulas, nos dias 13 e 28 de novembro, às 10h, no Edifício Maringá. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. . As vagas são limitadas.

De acordo com a diretora da CAA/PR, Iolanda Gomes, a intenção é aproximar os advogados das ferramentas disponíveis em computadores e smartphones. “A tecnologia chegou de forma irreversível na advocacia. Hoje, por exemplo, temos vários aplicativos que podem facilitar o desempenho da profissão, mas muitos advogados não têm familiaridade com essas novas tecnologias”, observa Iolanda Gomes. “Por isso, a CAA/PR e a Comissão de Direito dos Idosos da OAB perceberam a necessidade de proporcionar este curso introdutório para inclusão digital de advogados”, salienta a diretora da CAA/PR, que é também a coordenadora do Edifício Maringá.

CURSO: Com linguagem simples e objetiva o programa do curso está dividido em cinco temas: conhecendo o computador e seus principais recursos, smartphones e dispositivos móveis que estão substituindo os computadores, conhecendo a internet, segurança na internet e redes sociais. Os alunos que puderem devem levar seus equipamentos de informática para as aulas.