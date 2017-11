Geral

Conte como seria o seu Natal dos sonhos e concorra a uma viagem para Aruba

Shopping Novo Batel lança campanha nesta sexta-feira e promete encantar os clientes

O Shopping Novo Batel lança nesta sexta-feira (10), a Campanha Natal dos Sonhos que promete encantar os clientes. De acordo com os organizadores da promoção, que prossegue até 24 de dezembro, quem comprar os presentes de fim de ano em uma das lojas do shopping, ganha brindes exclusivos e ainda concorre a uma viagem com acompanhante para Aruba.

A partir de R$ 300,00 em compras, o cliente, ao apresentar a nota fiscal, ganha automaticamente um Papai Noel de chocolate da Kopenhagen. Quem comprar R$ 500,00 e R$ 600,00 em presentes recebe uma taça de sorvete acompanhada da concha e um petittone Kopenhagen, respectivamente.

A promoção Natal dos Sonhos presenteia com um espumante e um mix de nuts o cliente que gastar R$ 800,00, e com um panetone da Kopenhagen, compras de R$ 900,00. Entram nesta promoção quatro tipos diferentes de panetone. Já nas compras acima de R$ 1.800,00, o presente é triplo: uma champanheira, um espumante Chandon e duas taças de champanhe.

Qualquer compra acima de R$ 300,00 dá direito ao cliente a um cupom para participar do concurso cultural e concorrer a uma viagem (passagem aérea e hospedagem) a Aruba, com acompanhante. Basta contar como seria o seu Natal dos sonhos. O nome do ganhador será divulgado no dia 31 de janeiro de 2018.

As notas fiscais somente poderão ser apresentadas com a finalidade de troca pelo brinde e retirada do cupom para concorrer à viagem a partir de 10 de novembro, na loja de nº43 do shopping, de segunda a sábado (das 11 horas às 20 horas) e aos domingos (das 14 horas às 18 horas). Vale lembrar que fica vedada a reapresentação das notas validadas com o carimbo do Shopping Novo Batel. São válidos para esta campanha todos os produtos comercializados pelas lojas, com exceção de bebidas alcoólicas, cigarros, alimentos. O cliente poderá efetuar a troca de notas por, no máximo, um brinde e um cupom por CPF, sendo que o saldo de sua compra não poderá ser utilizado para novas trocas.

Agenda musical

Além da promoção cultural e entrega de brindes, o Shopping Novo Batel inaugura no dia 17 de novembro a sua decoração de Natal e recebe com música o Papai Noel, com chegada marcada para as 17 horas. Já às 18 horas, o Coral da Paz se apresenta com canções natalinas. A agenda de atrações musicais prossegue no mês de dezembro. Dia 02, apresentação do Amigos da Voz; e nos dias 9, 10, 16 e 17, quem estiver no shopping a partir das 16 horas prestigia a exibição do Gogó à Brasileira e convidados.

Sobre o Shopping Novo Batel - Considerado o mais tradicional de Curitiba e um dos primeiros shoppings da cidade, o Novo Batel está localizado em um empreendimento único que oferece variado mix de lojas, além de espaços dedicados a lazer e cultura, como o Cineplex Batel, que possui uma exclusiva programação de estreias. É um dos únicos shoppings de Curitiba a possuir espaços dedicados às artes cênicas, com três teatros: Fernanda Montenegro, João Luiz Fiani e Paulo Autran. O shopping está localizado na Alameda Dom Pedro II, 255. www.shoppingnovobatel.com.br.