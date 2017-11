Turismo

CAA/PR inicia o projeto Corrida Legal em Campo Mourão

Escrito por 07 Novembro 2017 .

Após adiamento provocado por forte chuva, atividade teve início no dia 31 de outubro

A animação e o bom humor dos participantes marcou o início do projeto Corrida Legal na Subseção da OAB em Campo Mourão. A Subseção é a décima cidade do estado a iniciar o projeto da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná que incentiva advogados e dependentes estatutários a abandonar o sedentarismo e praticar caminhada e corrida de rua. Após adiamento provocado por forte chuva, o treino inaugural, que inicialmente estava previsto para acontecer no dia 26 de outubro, ocorreu no dia 31, no ginásio de esportes do Colégio Sigma com participação de 37 inscritos, entre advogados e dependentes estatutários .

“O treino inicial foi muito animado. Estamos em ótimas mãos pois o treinador Pedro Umbelino é muito qualificado. O destaque foi o bom humor dos inscritos que estavam ansiosos pelo início do projeto Corrida Legal em Campo Mourão”, conta o delegado da CAA/PR na cidade, Raphael Viana Couto. "Nossa expectativa é promover saúde e bem-estar de uma forma alegre e com união entre os advogados por meio do esporte. Cada um tem seu objetivo pessoal, mas todos compartilhamos dos benefícios comuns”, completa Couto, destacando que o número de participantes deve aumentar pois muitos advogados já manifestaram interesse em participar da atividade.

Advogados participam gratuitamente do projeto que oferece caminhada e corrida de rua, com treinos supervisionados por profissionais especializados, pagando apenas taxa de inscrição para receber a camisa oficial de treino. Para os dependentes estatutários, além da inscrição, há mensalidade de R$ 50,00. Os interessados em se inscrever na Corrida Legal em Campo Mourão devem se informar pelo site da CAA/PR (www.caapr.org.br/corridalegal-campomourao). As inscrições podem ser feitas a qualquer momento. Os treinos regulares acontecem às terças e quinta-feiras das 19h15 às 20h15 no Parque do Lago (Rua das Andorinhas - Jardim Gutierres).

PROJETO: O coordenador do projeto Paulo Giovani Fornazari, secretário-geral adjunto da CAA/PR, explica que a Corrida Legal foi criada pela Caixa dos Advogados do Paraná em agosto de 2015, para proporcionar mais saúde, bem-estar e qualidade de vida aos advogados e a seus dependentes estatutários. A atividade que começou em Curitiba, atualmente está presente nas subseções da OAB em Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Londrina, Maringá, Pato Branco, Ponta Grossa e Umuarama. Advogados e dependentes interessados podem ingressar no projeto a qualquer momento, fazendo a inscrição pelo site da CAA/PR, no endereço www.caapr.org.br/corrida-legal/.

