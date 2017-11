Turismo

Thermas Piratuba Park Hotel divulga programação para Natal e Réveillon

Escrito por 07 Novembro 2017 .

Para as festas de fim de ano hotel garante muita diversão para as crianças, opções de lazer para os adultos e festivais gastronômicos de dar água na boca

Famosa por abrigar uma das melhores estâncias hidrotermais do país, a cidade de Piratuba, localizada no extremo Oeste de Santa Catarina, recebe turistas de todas as idades atraídos pela tranquilidade e belezas naturais da cidade. Para quem quer descansar no Natal e Réveillon, mas não abre mão do clima festivo típico das festas de fim de ano, o Thermas Piratuba Park Hotel preparou pacotes especiais, com destaque para a gastronomia e atividades recreativas.

Entre os dias 21 e 26 de dezembro, a programação especial de Natal é garantia de muita diversão para as crianças, opções de lazer para os adultos e festivais gastronômicos de dar água na boca. A equipe de recreação do hotel coordena atividades para ninguém ficar parado, como caminhadas matinais, brincadeiras no gramado, oficinas de brinquedos/artes, atividades aquáticas, hidroginástica e hidrodança, gincanas, caças ao tesouro, bailinhos, campeonatos e desafios.

Já a programação gastronômica inclui o 44º Festival Arriba México, Jantar Uma Viagem à Itália com repertório italiano, Almoço a Brasiliana, 51º Jantar Festival do Morango com Chocolate, Almoço Churrasco e Bacalhau do Thermas, Almoço especial de Natal e 41º Festival Risotos e Grelhados. O ponto alto da programação gastronômica é a Ceia de Natal, com pratos que prometem encantar todos os hóspedes. A festa será completa com música ao vivo, brindes para os hóspedes, chegada do Papai Noel, entrega de presentes para as crianças e ainda o Baile de Natal na área das piscinas, com mesa de frutas e ilha de caipirinha.

Já para o Réveillon, entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro, a programação dos festivais gastronômicos no Restaurante Espaço Jardim Gourmet inclui o 5º Festival Sabores do Mar, 12º Festival Tropical, Almoço a Brasiliana, Jantar Uma Viagem à Itália com repertório italiano, além do Churrasco e Bacalhau do Thermas. Destaque para a Ceia de Réveillon, com pratos especiais e show da virada na piscina e música ao vivo para animar os convidados.

As reservas para as festas de fim de ano ou para qualquer período do ano podem ser feitas diretamente no site do Thermas Piratuba Park Hotel, que garante o melhor preço para seus hóspedes. Para saber as datas disponíveis, promoções e valores de diárias basta acessar o site www.thermaspiratubahotel.com.br e clicar no link “Faça sua reserva”.

Serviço

Thermas Piratuba Park Hotel

Rua Florianópolis, 88 – Centro, Piratuba (SC)

site: www.thermaspiratubahotel.com.br/

fanpage: www.facebook.com/ThermasPiratubaHotel

Telefone: (49) 3553-0000 / (49) 3553-0001

Email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.