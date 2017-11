Jurídico

Diretor da APEP participa de Congresso e Conselho Deliberativo em Belém (PA)

Escrito por 06 Novembro 2017 .

Weslei Vendruscolo representou a Associação paranaense na reunião da ANAPE e no Congresso de Procuradores de Estado da Região Norte

O 1º Tesoureiro da Associação dos Procuradores do Estado do Paraná (APEP), Weslei Vendruscolo, participou na última semana do 2º Congresso de Procuradores de Estado da Região Norte e da reunião do Conselho Deliberativo da ANAPE. O congresso promovido pela Associação de Procuradores do Pará (APEPA) aconteceu nos dias 30 e 31 de outubro, em Belém (PA),com participação do presidente da ANAPE, Telmo Lemes Filho e do ex-presidente Marcello Terto e Silva.

O papel do procurador estadual no contexto das políticas públicas com foco na transparência e na eficiência dos gastos governamentais foi o tema central do evento. Telmo Lemes Filho fez parte da mesa de abertura do congresso e apresentou o painel “Perspectivas da reforma da Previdência no Congresso Nacional”. Já Marcello Terto e Silva, apresentou, no segundo dia do evento, o painel “A autonomia como pressuposto da consensualização na administração pública”.

Na manhã do dia 31 de outubro, o diretor da APEP participou da reunião do Conselho Deliberativo da ANAPE, no Hotel Grand Mercure de Belém. Na ocasião, foram debatidos os seguintes tópicos: aprovação das atas das reuniões do Conselho realizadas em agosto e setembro, informes da presidência e apresentação do relatório de atividades da diretoria jurídica e de prerrogativas, entre outros assuntos.

