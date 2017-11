Turismo

Espaço Wellness é garantia de relaxamento no Thermas Piratuba Park Hotel

Escrito por 01 Novembro 2017 .

Hóspedes contam com um cardápio completo de banhos aromáticos, massagens e serviços de beleza, em um espaço muito especial para relaxar, cuidar do corpo e da mente

Localizada no Oeste de Santa Catarina, Piratuba conta com aproximadamente 4.700 habitantes e seu parque de águas termais é o principal atrativo para turistas, que todos os anos visitam a cidade. Colonizada por imigrantes alemães e italianos, em Piratuba tudo é um convite ao relaxamento. E para completar essa experiência, o Thermas Piratuba Park Hotel oferece aos seus hóspedes um diferencial para aqueles que querem relaxar, cuidar do corpo e da mente: é o Espaço Wellness, que conta com cardápio completo de massagens e banhos aromáticos.

Especializada em Estética e Cosmetologia pela ULBRA Canoas, Juçara de Oliveira é a profissional responsável pelo Espaço Wellness. Segundo ela, no local são oferecidas inúmeras opções de terapias, com intuito de atender à demanda crescente de clientes que buscam serviços de relaxamento e anti estresse. “E a recompensa deste trabalho fica marcada no semblante aliviado de cada cliente atendido aqui”, afirma Juçara.

“Preparamos um cardápio para oferecer opções de banhos, massagens, na forma de pacotes ou individuais, que tragam aos clientes a força terapêutica e energética da natureza”, revela Juçara. Para isso são adotadas a aromaterapia, terapia holística que se utiliza das propriedades dos óleos essenciais puros, atuando nos sistemas físicos, nas emoções e na mente. São também utilizadas as ervas in natura em formas de infusão junto aos banhos e ao escalda pés para promover o bem estar, o equilíbrio e a harmonia.

Dentre os pacotes mais procurados, destaque para o Wellness Sensações (banhos aromáticos de imersão com ervas é óleos essenciais selecionados para relaxar, desintoxicar, harmonizar, revigorar e energizar) e também o Wellness Sentidos (que mesclam os banhos, com as técnicas de massagens para curtir sozinho ou a dois). O Espaço Wellness também dispõe de serviços de beleza, como tratamentos faciais de limpeza de pele, limpeza profunda e hidratação; máscara de argila, massagem facial e drenagem linfática facial.

Serviço

Thermas Piratuba Park Hotel

Rua Florianópolis, 88 – Centro, Piratuba (SC)

site: www.thermaspiratubahotel.com.br/

fanpage: www.facebook.com/ThermasPiratubaHotel

Telefone: (49) 3553-0000 / (49) 3553-0001

Email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.