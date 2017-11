Jurídico

Associados da APEP aprovam prestação de contas de 2017 e participam de confraternização

Escrito por 01 Novembro 2017 .

Evento aconteceu na sede da Associação no último dia 27 de outubro

A Assembleia Geral Ordinária reunida na sede da Associação dos Procuradores do Estado do Paraná (APEP), na última sexta-feira, 27 de outubro, aprovou por unanimidade a prestação de contas do primeiro ano de gestão da atual diretoria, após relatório detalhado de contas ordinárias e extraordinárias apresentado pelo presidente Eroulths Cortiano Junior e pelo 1º tesoureiro Weslei Vendruscolo. Em outra pauta da reunião, por maioria de votos, foi indeferida a propositura de ação judicial coletiva referente a diferenças de classe (Art. 8º da Lei Complementar nº 161/2013).

Após a Assembleia Geral os associados participaram do 1º Churrasco da APEP. No evento realizado na sede da entidade, em Curitiba, os associados tiveram momentos de descontração e confraternização e ainda aproveitaram as delícias do cardápio: espetinhos de mignon e picanha, maionese, salada caprese, farofa, salada verde e de sobremesa sorvete de creme com calda de chocolate.

