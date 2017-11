Negócios

Loja de rua ou centro comercial – o que é melhor para seu negócio?

Escrito por 30 Outubro 2017 .

Galeria de passagem é modelo ideal entre shopping e loja de rua

Onde é melhor ter um ponto comercial? Shopping center, galeria, lojas de rua? Depois de avaliar localização, custo, público do entorno, logística de operação, entre outros, empreendedores também avaliam a forma de gestão do espaço comum, onde estão localizados, pois isso também pesa no custo mensal. Desde os grandes empreendimentos comerciais, até grupos de pessoas que se unem para desenvolver seu negócio precisam de uma estrutura para fazer a gestão dos espaços comuns, cada qual com suas características distintas.



Como avaliar o ideal para o seu negócio com tantas novidades pela cidade? Sabrina Iglesias, Diretora Comercial da Galeria Guimarães & Cia, localizada entre a Rua Amintas de Barros e a XV de Novembro, explica alguns dos benefícios do novo modelo adotado. As galerias de passagem de antigamente, precisaram ser modernizadas, mas a inspiração continua sendo as funcionais galerias da Europa. “A primeira grande vantagem do nosso modelo é o fluxo orgânico de consumidores. A localização é privilegiada e o custo de condomínio é mais baixo do que grandes centros comercias. O custo mensal dos lojistas cai bastante por conta disso”, conta Sabrina. Na Guimarães & Cia, há espaço para 18 lojas, e ela está localizada dentro de um empreendimento, o HUB – Home Urban Business, que possui 450 unidades residenciais e 148 unidades comerciais, trazendo um público de 2.500 pessoas circulando pelo prédio em que a Galeria está situada.



Assim como Shoppings, a Galeria também conta com vigilância 24 horas, estacionamento, mix de produtos e serviços atrativos, administração profissional e apoio de ações de marketing e divulgação específicos. “Porém por termos número reduzido de lojistas, temos mais flexibilidade nas negociações e na personalização da administração, fazendo com que as decisões sejam tomadas de forma colaborativa muitas vezes. A agilidade no processo decisório é muito importante. Comerciante não pode perder tempo, precisa faturar”, finaliza Sabrina.



Sobre a Galeria

Várias lojas no mesmo nível da rua, com circulação de pessoas, mas com segurança e protegido das condições de clima incerto é sucesso em vários lugares do mundo. A Galeria Guimarães & Cia está localizada entre a Rua Amintas de Barros e a icônica XV de Novembro. “Sua localização, no Centro da cidade, iluminação moderna e amplitude das lojas, bem como seu formato moderno de gestão são nosso ponto forte”, afirma Sabrina Iglesias, Diretora Comercial da Guimarães & Cia. A diversidade de público que circula na região é um fator que também tem ligação com sua localização, além de movimento natural das universidades, consultórios, escritórios, do Hospital de Clínicas, bancos, entre outros. “É vida retornando ao Centro da cidade de forma mais moderna, mais atual, mais charmosa e com certeza mais pródiga” diz Sabrina, “temos visto vários movimentos de revitalização e este espaço com certeza fará diferença por proporcionar à comunidade vários serviços e alternativas no setor gastronômico, entre outras.



Vale ressaltar que a Galeria Guimarães & Cia tem Wi-fi gratuita para clientes, vigilância 24 horas, estacionamento conveniado, ponto de carga e descarga para lojistas e horário diferenciado. São 18 lojas, para locação e venda, com metragens de 45 a 750 metros quadrados.



Galeria Guimarães & Cia

XV de Novembro, 1155 ou Amintas de Barros, 240

