Tecnologia

Solução online descomplica na hora de reformar e decorar

Escrito por 30 Outubro 2017 .

Projeto elaborado pelos arquitetos da ArkDek

Se um projeto de interiores for bem planejado é possível abater em 25% os custos de execução da obra, impedindo ainda problemas com fornecedores ou retrabalhos. Mas casos de pessoas que não contrataram mão-de-obra profissional e se arrependeram são inúmeros pelo Brasil. Muitos vão por esse caminho geralmente em razão dos valores que encontram no mercado. Porém, com as alternativas que existem atualmente disponíveis, esse conceito pode ser enganoso.

A ArkDek, por exemplo tem sido uma resposta para projetos de reformas de interiores ou decoração, pois se trata de uma plataforma de arquitetura que oferece multisserviços online para quem planeja reformar seu imóvel de forma mais acessível. Além disso, tem atendido muitas pessoas que tentaram uma solução simplista, home made, e que depois se arrependeram. Há até uma frase clássica sobre o dilema da contratação de mão de obra especializada ou não: “Se você pensa que é caro contratar um profissional para o trabalho, espere até contratar um amador”, sentenciou certa vez, o bombeiro corporativo da American Oil, Red Adair.

Os arquitetos Fernanda Castilho, Ivan Cassola e Rafael Haiashida, idealizadores da ArkDek, aproveitaram que a tecnologia tem ampliado as possibilidades de negócios e desenvolveram um jeito interativo de conectar interessados em reformar com designers e arquitetos. “A plataforma veio para tornar os serviços arquitetônicos mais econômicos para os brasileiros, com um valor mais acessível, mas com projetos técnicos customizados, rápidos e de qualidade. A proposta é auxiliar e evitar problemas como os de não ter as medidas corretas, erros de cálculo de materiais ou gastar o dobro do planejado por falta de suporte técnico” esclarece Cassola.

O primeiro passo é identificar e escolher qual é o estilo de decoração preferido para o projeto e, para isso, o site possui um teste e guia de estilo. Portanto, basta definir o número de ambientes que automaticamente será definido o custo do projeto. O arquiteto neste caso não vai ao local da obra, nem acompanha diretamente a execução, porque tudo é feito online. Após a compra do projeto o cliente receberá um formulário detalhado para preencher com o máximo de informações possível. Posteriormente o cliente tem a chance de falar sobre seu projeto diretamente com o arquiteto de sua escolha, realizando uma reunião online. Na sequência, receberá uma planta conceito com imagens de referências para verificar se o conceito do projeto está de acordo com os seus desejos e necessidades. No final do processo é entregue um guia completo para execução da obra.