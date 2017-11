Geral

Profissionais paranaenses são premiados

Escrito por 30 Outubro 2017 .

Os projetos foram escolhidos entre quase 5,5 mil inscritos

Os projetos mais criativos, acessíveis e sustentáveis foram premiados pelo concurso Meu Decorado promovido pela MRV Engenharia. O concurso desafiou estudantes e profissionais da decoração de todo o Brasil a desenvolverem projetos de decoração para serem aproveitadas pelos clientes da MRV em seus imóveis. Com 5.447 projetos inscritos, os vencedores foram escolhidos pelos clientes da construtora. Por meio do site, eles navegaram entre os projetos e puderam “curtir” aqueles que mais gostaram. Os três mais curtidos de cada categoria foram os ganhadores.



Maikon Martins, de Maringá, recebeu o segundo lugar na categoria profissional com o projeto “Xodó Azul”. Segundo o projetista, ele se inspirou na própria experiência, de morar em um ambiente compacto. “Também pensando na sustentabilidade e na praticidade, escolhi objetos e uma decoração mais simples, que o morador mesmo possa fazer, além de dar a sua cara no ambiente”.Já a arquiteta Jéssica Lourenço, de Curitiba, ficou em 3º lugar na categoria profissional com o projeto “Integração do Rústico e do Contemporâneo”. Ela conta que fazer o projeto foi um autodesafio, em levar beleza e conhecimento para um ambiente menor e mais simples. “Foi algo bem desafiador, fazer algo bonito e bem feito, com orçamento enxuto”.

O primeiro lugar da categoria profissional foi premiado em R$ 10 mil, a segunda colocação recebeu R$ 6 mil e a terceira R$ 2 mil.