Esportes

Projeto Corrida Legal da CAA-PR chega a Ponta Grossa em setembro

Escrito por 31 Agosto 2017 .

Atividade mantida pela Caixa dos Advogados do Paraná, que incentiva a prática esportiva, será implantada na nona cidade do estado dia 12 de setembro

Já estão abertas as inscrições para advogados da região dos Campos Gerais do Paraná, e seus dependentes estatutários, interessados em participar do projeto Corrida Legal da CAA-PR, que incentiva a prática esportiva por meio de caminhada e corrida de rua, com treinos supervisionados por profissionais especializados.

O treino inaugural em Ponta Grossa, a nona Subseção do estado a receber o projeto, está marcado para o dia 12 de setembro, terça-feira, às 19 horas, no Parque Ambiental da cidade (Rua Benjamin Constant, s/nº), mesmo local onde acontecerão os treinos regulares, todas as terças e quintas-feiras, das 19 às 20 horas. As inscrições devem ser feitas pelo site www.caapr.org.br/corridalegal-pontagrossa/.

EXPANSÃO: Ponta Grossa passa a ser a nona cidade do estado a receber o projeto que teve início em agosto de 2015 em Curitiba e hoje está presente em mais sete cidades paranaenses, promovendo saúde, qualidade de vida e novas amizades entre os profissionais da classe e seus familiares. O projeto já é desenvolvido nas Subseções de Cascavel, Guarapuava, Londrina, Maringá, Pato Branco, Umuarama e Foz do Iguaçu, com mais de 500 participantes em todo o estado.

PROJETO: Com subsídio da Caixa de Assistência e patrocínio da Unimed Paraná, os advogados regularmente inscritos na OAB Paraná participam gratuitamente da atividade, pagando somente taxa de inscrição para custo da camiseta personalizada. Já os dependentes, além da inscrição, pagam mensalidade de R$ 50. Os interessados em iniciar os treinos nas respectivas cidades onde o projeto é desenvolvido podem fazer inscrição a qualquer momento pelo site www.caapr.org.br/corrida-legal.php.