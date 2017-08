Esportes

Cursos de capacitação do CREF9/PR tem participação recorde em Londrina

Escrito por 24 Agosto 2017 .

Para presidente do Conselho, a grande adesão denota comprometimento de gestores, proprietários, responsáveis técnicos e profissionais das academias com a qualidade dos serviços prestados à população

Cerca de 100 empresários e gestores de academias participaram do Encontro de Gestores de Academias do Paraná, promovido pelo Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região - Estado do Paraná (CREF9/PR), no fim de semana, em Londrina. Já os módulos do Workday CREF9 capacitaram 200 Profissionais de Educação Física. Oferecidos gratuitamente pelo Conselho aos Profissionais registrados no Sistema CONFEF/CREF’s, as atividades objetivam fomentar o crescimento do mercado fitness na região.

O presidente do CREF9/PR, Antonio Eduardo Branco, destacou que Londrina registrou a maior participação de profissionais nos cursos realizados este ano. “Agradecemos a adesão dos profissionais aos eventos de capacitação, que denotam o comprometimento de gestores, empresários, responsáveis técnicos e profissionais de academias com a qualidade de atendimento prestado à população”, afirmou Branco.

A programação que o Conselho Regional de Educação Física do Paraná levou para Londrina e municípios da região incluiu o Encontro de Gestores de Academias do Paraná, Workout de Atividade Física para Profissionais de Educação Física de Academias do Paraná (Workday CREF9) e ainda a presença do Escritório Móvel para atender os participantes do evento e população, com os serviços realizados na sede do Conselho.

