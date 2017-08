Esportes

Diretoria da CAA-PR prestigiou evento da OAB com o Rei Pelé

Escrito por 21 Agosto 2017 .

Encontro com o craque integrou programação do II Congresso Nacional de Direito Desportivo e lotou o auditório da OAB Paraná

O presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, Artur Piancastelli, o secretário-geral adjunto Paulo Fornazari e as diretoras Julia Gladis Lacerda Arruda e Luciana Carneiro de Lara prestigiaram o bate-papo com Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, que aconteceu na quinta-feira, 17 de agosto, no auditório da OAB Paraná, dentro da programação do II Congresso Nacional de Direito Desportivo.



Pelé foi saudado pelo presidente da Seccional, José Augusto Araújo de Noronha, que discorreu sobre os grandes feitos do atleta e entregou uma camisa esportiva personalizada da OAB Paraná. Na sequência foi exibido um vídeo com imagens das principais jogadas de Pelé nos campos de futebol desde o primeiro título mundial da Seleção Brasileira, em 1958.



Pelé agradeceu a homenagem e manifestou a sua alegria de estar em Curitiba, ainda em recuperação de uma segunda cirurgia. “Sou recebido com tanto carinho, tanto respeito. Quero aproveitar para agradecer as várias mensagens que recebi para que tivesse uma melhora rápida. Estou no andador, logo passarei à bengala e na próxima Copa com certeza estarei lá”, afirmou.



O atleta falou de algumas situações da sua carreira e em seguida as crianças da plateia levaram suas camisas, bolas e chuteiras até o palco para serem autografadas, e os advogados puderam tirar fotos com o craque.



Com informações da OAB Paraná