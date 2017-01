Condomínios

Imobiliária lança aplicativo para a busca do imóvel

Escrito por 30 Janeiro 2017 .

Utilizar a realidade aumentada e geolocalização para facilitar a busca do imóvel para a compra ou locação. Como esse princípio, a curitibana Senzala Imóveis, empresa do Grupo Senzala, acaba de lançar seu aplicativo, para Android e iOS, que pode ser baixado gratuitamente De acordo com a diretora da imobiliária, Augusta Coutinho Loch, o aplicativo foi criado com a finalidade de tornar o processo de busca mais ágil e eficiente e a expectativa é ampliar a carteira de clientes em 50% já no primeiro ano de funcionamento.

O grande destaque do aplicativo é a busca por radar, que utiliza a realidade aumentada e a geolocalização. Ao abrir o aplicativo, no canto superior direito da tela aparece um ícone em cor verde para se iniciar a procura. Ao clicar, a câmera do celular é ativada e, conforme a direção que se move o aparelho, aparecem as opções de imóveis disponíveis para locação ou venda por faixa de preço.

Ao clicar num dos valores exibidos, abre-se uma prévia das características do imóvel, com uma foto da fachada, indicação de quantidade de dormitórios e de vagas de garagem, assim como a distância que o imóvel está da pessoa. Clicando nessa prévia, uma nova tela é aberta com as informações completas. No final da rolagem, aparecem ícones com as opções para entrar em contato com a imobiliária via telefone, WhatsApp ou e-mail e ainda ver a localização do imóvel selecionado no mapa.

Isso porque, através de uma conexão 3G ou Wifi, o aplicativo envia a posição do usuário para o servidor, que consulta entre os imóveis cadastrados quais estão disponíveis próximos ao usuário, e então retorna para o aplicativo uma lista com essas informações para que ele as exiba na tela do celular. “São mostrados os imóveis numa distância de até 200km de onde a pessoa está. Se não houver opção disponível dentro desse raio, nenhum imóvel será exibido na tela ”, ressalta Reis.

O aplicativo contém mecanismos de segurança e privacidade. “Não é solicitada nenhuma informação confidencial, como CPF ou endereço do usuário, e a localização só é registrada apenas durante a consulta de imóveis, não sendo utilizada enquanto o aplicativo está fechado, como acontece em outros programas que ficam o tempo todo verificando a localização”, compara Reis.