Condomínios

Aplicativo permite maior transparência na gestão de condomínios

Escrito por 30 Janeiro 2017 .

Agilizar a comunicação entre síndicos e moradores e promover uma gestão mais transparente na administração dos condomínios sempre foi uma premissa da Atipass. Inovadora, a empresa acaba de lançar mais uma novidade: o aplicativo Atipass para administração de condomínios já está disponível na Apple Store e no Google Play.Pode ser baixado tanto para IPhone e Ipad quanto para smartphones com o sistema Android

O objetivo da empresa é dinamizar os processos administrativos do condomínio, economizar tempo e facilitar a vida de síndicos e moradores. Com ele, é possível ter acesso na palma da mão à ficha financeira do prédio, balancete e segunda via de boletos de maneira prática e rápida.



“Esta iniciativa partiu de uma demanda dos próprios condomínios, que têm uma tendência ao digital. Vimos que nossa plataforma web estava sendo cada vez mais utilizada e, com essa facilidade pelo celular visível a todos os condôminos, reduz as possibilidades de erros e faz com que todos se engajem para o bem coletivo”, conta Luiz Ribeiro, sócio-diretor da empresa.

Todos os dados são armazenados nos servidores da Atipass. Um dos desafios é habituar os condôminos e funcionários com as facilidades da utilização. “A Atipass está à inteira disposição para ajudar no treinamento dos condôminos que precisarem. Vemos que quem começa a utilizar esta ferramenta, não quer voltar ao sistema antigo. Esperamos que mais de 70% da nossa carteira de clientes seja atingida e muitos outros condomínios passem a utilizar esse nosso sistema”, finaliza.

A Atipass, já preocupada em garantir dinamismo aos condomínios, além do aplicativo, disponibiliza em seu site uma ferramenta de gestão online completa, com as listas de boleto para pagamento de cada unidade, demonstrativos de receitas e despesas, comprovantes e outros documentos relevantes, além do balancete do período.