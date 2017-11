Esportes

CREF9/PR realiza encontro em Cascavel para discutir ética nas academias

Escrito por 14 Novembro 2017 .

Evento gratuito acontece dia 17, na Associação Comercial e Industrial e é voltado a gestores, empresários e representantes técnicos das academias da região

O Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região (CREF9/PR) realiza em Cascavel, no dia 17 de novembro, uma reunião para debater questões éticas relacionadas à contratação de profissionais de Educação Física. O encontro, que conta com apoio do Núcleo Setorial de Academias, é voltado a gestores, empresários e representantes técnicos das academias da cidade e da região.

Durante a reunião, o presidente do CREF9/PR, professor Antonio Eduardo Branco, fará uma palestra sobre “Ética Profissional na Empresa”, chamando atenção para a responsabilidade das academias no que tange a preservação da saúde dos seus alunos.

“Infelizmente ainda encontramos muitas academias contratando acadêmicos ao invés de profissionais formados, responsáveis técnicos que apenas assinam mas não estão presentes para acompanhar o dia a dia das academias, ou práticos exercendo ilegalmente a profissão”, conta o presidente do CREF9/PR.

Além dos riscos à saúde dos alunos, a presença de leigos ou acadêmicos, pessoas exercendo ilegalmente a profissão ou qualquer aspecto que venha a ferir as normas do CONFEF/CREF’s pode levar gestores e RTs a responderem ao Tribunal de Ética Profissional, ou ainda à Justiça Cível e/ou Criminal, dependendo da gravidade da infração.

A reunião sobre “Ética Profissional na Empresa” acontece na sede da Associação Comercial e Industrial (ACIC) e as inscrições são gratuitas. A confirmação da presença pode ser feita pelo telefone (45) 3321-1410 (com Lidiele). Mais informações pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

SERVIÇO

Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região Estado do Paraná | CREF9/PR

E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

Rua Amintas de Barros, 581, Centro - Curitiba

Fone: (41) 3363-8388

www.crefpr.org.br | www.facebook.com/cref9pr