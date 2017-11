Esportes

Prova Halloween Night Run 2017 reuniu advogados na noite da última sexta-feira

31 Outubro 2017

Tradicional prova temática aconteceu no Parque Barigui

O mau tempo não espantou os advogados corredores da prova Halloween Night Run 2017 na noite da última sexta-feira, 27 de outubro, em Curitiba. A corrida temática que une diversão e avaliação de rendimento físico, promovida pela I-Run com apoio da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, teve um percurso de 6 km dentro do Parque Barigui e reuniu dezenas de advogados em categoria exclusiva para os profissionais da advocacia.

A vice-presidente da CAA/PR Daniela Ballão Ernlund, o secretário-geral adjunto Paulo Giovani Fornazari e a diretora Luciana Carneio de Lara estiveram no local para participar da prova e entrega das premiações na categoria Advogados.

A CAA/PR ainda esteve presente com duas tendas para recepcionar e dar suporte aos advogados. Com decoração especial,. no local foi oferecida pintura facial temática, água e lanche saudável pós-prova para os participantes.

Muitos advogados que participam do projeto Corrida Legal estiveram disputando a corrida e um dos integrantes conquistou o primeiro lugar na prova masculina: Erlon Roberval Konopacki. Na prova feminina a vencedora foi a advogada Fernanda Moraes Pereira.

Confira os primeiros cinco colocados na categoria Advogados:

Masculino

Erlon Roberval Konopacki (26”46’)

Kaue Mendes de Borba (27”08’)

Mauricio Ribeiro Losso (27”47’)

Feminino

Fernanda Moraes Pereira (28”30’)

Simone Barcik Kurdy (31”03’)

Marcele Baptista de Siqueira (34”05’)

