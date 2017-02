Esportes

Conheça o pilates e seus benefícios, inscreva-se em aula experimental gratuita

09 Fevereiro 2017

Aulas experimentais acontecem na segunda (13) e terça-feira (14) no Edifício Maringá. Inscrições e mais informações pelo telefone (41) 3513-2800 ou e-mail

Muitos ainda não sabem exatamente o que é o pilates e os benefícios reais que ele traz para o corpo e mente. Os exercícios do método fazem tão bem à saúde que são indicados por médicos para vários tipos de tratamento, como lesões físicas, fadiga, problemas de coluna, depressão e até câncer. Sem falar que o pilates melhora a respiração e a postura, define e fortalece os músculos e mais, emagrece.

A Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná (CAA-PR) oferece aulas semanais de pilates no Edifício Maringá, para proporcionar todos esses benefícios da atividade aos advogados e seus dependentes estatutários. Para interessados em conhecer o método, haverá aulas experimentais gratuitas na próxima semana. Na segunda-feira (13), em dois horários, uma aula às 12h e outra às 19h, e na terça-feira (14), às 8h30. Inscrições e mais informações pelo telefone (41) 3513-2800 ou e-mail

Aulas semanais

As aulas para turmas de 5 a 8 alunos acontecem no Edifício Maringá (Rua Cândido Lopes, 146 - Centro), todas as segundas e quartas-feiras, uma turma das 12 às 12h50 e outra das 19 às 19h50, e nas terças e quintas-feiras, das 8h30 às 9h20. Os valores são de R$ 70,00 por mês para uma aula semanal e de R$ 100,00 mensais para duas aulas por semana. Para matricular-se, o interessado deve apresentar avaliação médica de aptidão física para o desempenho da atividade. A CAA-PR ainda oferece estacionamento gratuito para o período das aulas. Havendo interesse, novas turmas serão abertas em dias e horários a serem definidos.