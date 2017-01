Esportes

Projeto Corrida Legal da CAA-PR inicia temporada 2017 em todo o estado

Escrito por 20 Janeiro 2017 .

Atividade de caminhada e corrida de rua, com treinos supervisionados por profissionais de Educação Física, visam mais saúde e qualidade de vida para advogados e seus dependentes

Os treinos da Corrida Legal já iniciaram em todas as cidades do estado onde o projeto é desenvolvido pela Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná (CAA-PR), em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Pato Branco e São José dos Pinhais. Advogados e dependentes estatutários interessados podem participar da atividade de caminhada e corrida de rua, com treinamentos supervisionados por profissionais de Educação Física, inscrevendo-se pelo site da entidade (www.caapr.org.br/corrida-legal.php).

Com subsídio da CAA-PR e patrocínio da Unimed Paraná, a atividade não tem mensalidade para advogados, apenas taxa de inscrição com direito a camiseta. Para dependentes, além da inscrição, há custo de R$ 50 mensais. Os dias e horários de treinamentos nas respectivas cidades também estão disponíveis no site da Caixa de Assistência dos Advogados.

Londrina

O projeto sofreu algumas alterações em Londrina, para melhor atender os participantes. A Unique - Centro de Saúde e Performance é nova empresa contratada pela CAA-PR para comandar os treinos a partir deste ano. Os dias de atividade continuam todas as terças e quintas-feiras, das 19 às 20 horas, agora com concentração em frente à sede da nova empresa contratada (Rua Humaitá, 625 - bairro Kennedy), local coberto onde também acontecerão os treinamentos em dias de chuva.

"Ainda podemos usar toda a estrutura da academia como banheiros, vestiários com chuveiro, água e estacionamento. O professor Rafael Souza Oliveira, um dos proprietários da academia e que tem experiência com grupos de corrida e treinamento funcional, será o responsável pelos treinos. O novo treinador já enviou um questionário aos participantes, com objetivos de conhecê-los melhor e saber suas metas para direcionar melhor o treinamento de cada um", conta Renata Cristina de Oliveira Alencar Silva, secretária-geral adjunta da Subseção e integrante do projeto.