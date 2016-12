Esportes

Advogados disputam corrida de rua em Londrina

Escrito por 21 Dezembro 2016 .

Com patrocínio da CAA-PR, XV Prova Pedestre Cidade de Londrina teve categoria exclusiva para advogados, com premiação para os três primeiros colocados no feminino e masculino

Dezenas de advogados participaram da XV Prova Pedestre Cidade de Londrina/Caixa/Inesul, que aconteceu dia 11 de dezembro, com percurso de 7 km, na região central da cidade. Com patrocínio da CAA-PR, a prova promovida pelo Instituto Paranaense de Esportes e Cultura – IPEC teve categoria exclusiva para advogados, com premiação para os três primeiros lugares no feminino e masculino.



“A saúde dos advogados é um importante pilar da CAA-PR, por isso a entidade subsidiou parte do valor da inscrição, promovendo o incentivo à prática esportiva, essencial à saúde, e a integração entre os profissionais da classe”, afirmou o presidente Artur Piancastelli.



Diversos integrantes do projeto Corrida Legal da CAA-PR, de Londrina e Maringá, disputaram a prova. O delegado da CAA-PR em Londrina, Marcus Vinicius Ginez da Silva, e a secretária-geral adjunta da OAB Londrina, Renata Cristina de Oliveira Alencar Silva, participaram da prova e fizeram a entrega dos troféus aos vencedores da categoria advogados. O conselheiro estadual da Seccional, Joaquim Mariano Paes de Carvalho Neto, conquistou o segundo lugar na categoria masculina.



A Prova Pedestre Cidade de Londrina é umas das principais e mais tradicionais Provas Pedestres do Brasil, sempre para comemorar o aniversário da cidade, celebrado em 10 de dezembro. Tem como principal finalidade proporcionar a toda comunidade esportiva e a todos os participantes um evento de grande confraternização.